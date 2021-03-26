В Чувашии за фальсификацию на выборах оштрафованы председатель УИК и двое членов комиссии

Урмарский райсуд признал председателя УИК №1523 в селе Мусирмы Урмарского района Анжелику Архипову и членов участковой избирательной комиссии Татьяну Левину и Наталию Шавырину виновными в фальсификациях в сентябре 2020 года на выборах главы Чувашии и депутатов районного и сельского собраний (ч. 1 ст. 142 и ч. 1 ст. 142.1 УК РФ) и приговорил их к выплате штрафов от 68 тыс. до 244 тыс. руб. сообщили “Ъ” в суде.

Суд рассмотрел дело по ходатайству полностью признавших свою вину осужденных в особом порядке. Суд оштрафовал Анжелику Архипову (председателя УИК) на 264 тыс. руб., члена комиссии Наталию Шавырину — на 68 тыс. руб., а члена комиссии Татьяну Левину — на 164 тыс. руб.

Как установил суд, председатель УИК Анжелика Архипова в период с 11 по 13 сентября 2020 года «в целях искусственного завышения явки избирателей для обеспечения признания выборов состоявшимися» поручила членам комиссии Татьяне Левиной и Наталии Шавыриной изготовить фиктивные заявления о предоставлении возможности гражданам проголосовать вне избирательного участка. Те изготовили в общей сложности 141 поддельный бюллетень от имени 47 избирателей, чьи подписи они подделали. Они передали сфальсифицированные бюллетени Анжелике Архиповой. Она поместила по 47 поддельных бюллетеней в ящики для голосования для выборов каждого уровня, в том числе и по выборам главы Чувашии. Фальшивые бюллетени были учтены при подсчете голосов и подведении итогов выборов.

После того как история с фальсификацией вскрылась, все трое вышли из состава УИК по их заявлениям о добровольном снятии с себя полномочий членов избирательной комиссии.

Отметим, что в данный момент в том же Урмарском райсуде на рассмотрении находится административное исковое заявление о признании недействительными результатов выборов в УИК №1523. Оно поступило в райсуд сразу же после того, как СУ Следственного комитета России (СКР) по Чувашии осенью прошлого года возбудило уголовное дело по фальсификации итогов выборов в этой УИК. Рассмотрение этого иска было приостановлено до вступления в силу приговора в отношении фигурантов расследованного СУ СКР по Чувашии уголовного дела.

Подробнее о скандале с выборами в Чувашии читайте в материале “Ъ” «Единороссы не поделили мандат».

Олег Ерусланов, Чебоксары