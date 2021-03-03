В Чувашии в суд передано дело о фальсификации на выборах

В Урмарский райсуд передано уголовное дело о фальсификациях в сентябре 2020 года на выборах главы Чувашии и депутатов районного и сельского собраний (ч. 1 ст. 142 и ч. 1 ст. 142.1 УК РФ) в отношении председателя УИК №1523 в селе Мусирмы Урмарского района и двух членов участковой избирательной комиссии. О передаче дела в суд, не называя имен фигурантов, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Евгения Кузнецова.

Источники в ЦИК Чувашии рассказали, что фигурантом дела является председатель УИК в селе Мусирмы Анжелика Архипова. По данным обвинения, Анжелика Архипова в период с 11 по 13 сентября 2020 года «в целях искусственного завышения явки избирателей для обеспечения признания выборов состоявшимися» поручила двум членам возглавляемой ею комиссии «изготовить фиктивные заявления о предоставлении возможности гражданам проголосовать вне избирательного участка». Те в общей сложности изготовили 141 поддельный бюллетень от имени 47 избирателей, чьи подписи они подделали. Они передали сфальсифицированные бюллетени Анжелике Архиповой. Она поместила по 47 поддельных бюллетеней в ящики для голосования для выборов каждого уровня, в том числе и по выборам главы Чувашии. Фальшивые бюллетени были учтены при подсчете голосов и подведении итогов выборов.

Получить комментарии у адвокатов фигурантов дела не удалось.

Евгения Кузнецова сообщила, что в ходе следствия фигуранты, находящиеся под подпиской о невыезде, своей причастности к инкриминируемому им преступлению не отрицали.

Подробнее о возбуждении дела — в материале “Ъ” «Единороссы не поделили мандат».

Олег Ерусланов, Чебоксары