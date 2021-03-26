Александр Беглов предложил Вячеславу Макарову баллотироваться в Госдуму

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что спикер Заксобрания Вячеслав Макаров мог бы баллотироваться в Госдуму, чтобы оказывать поддержку при реализации крупных совместных проектов города и Ленобласти.

По словам господина Беглова, среди таких проектов — строительство линии метро до Кудрово, развитие железнодорожного узла, создание линии скоростного трамвая. Без федерального центра решать проблемы очень тяжело, необходимо «еще несколько человек», которые бы помогали реализации проектов. Губернатор в эфире телеканала «78» пояснил, что считает Вячеслава Макарова подходящей кандидатурой. « У него богатейший опыт в организационной работе, и потом, он очень ценит и любит город. Я считаю, что такой человек смог бы объединить всех депутатов — как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области, для реализации этих мегапроектов»,— добавил господин Беглов. Но окончательный ответ должен дать сам Вячеслав Макаров.