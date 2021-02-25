Убытки выставились

Большинство организаторов выставок и конгрессов в прошлом году получили меньше половины от запланированной выручки, подсчитали в Выставочном научно-исследовательском центре R&C (ВНИЦ R&C). На ситуацию повлияли перенос мероприятий из-за пандемии и сложности в получении господдержки. Проведение мероприятий в онлайн-формате несильно помогло сохранить доходы, признают компании. Но пока закрылось только 6% организаторов. На восстановление индустрии ее участники закладывают год.

“Ъ” ознакомился с исследованием (ВНИЦ R&C), проведенном при поддержке Росконгресса. По его результатам оказалось, что 68% российских организаторов мероприятий по итогам 2020 года не получили более 50% предполагаемых доходов, а 38% — более 70%. Выводы сделаны на основе опроса 245 компаний, работающих в области конгрессно-выставочной деятельности. Объем продаж сегмента по итогам 2020 года в исследовании не приводится, в 2019-м рынок вырос на 12%, до 203 млрд руб.

Аналитики связывают потери организаторов с отменой и переносом большинства мероприятий из-за пандемии: из 1,3 тыс. конгрессов и выставок, которые были запланированы на 2020 год и учитывались в исследовании, 37% были отменены, 10% состоялись с переносом даты и только 6% прошли онлайн. В сроки, исходно указанные организаторами, состоялись 47% мероприятий, большая часть — во втором полугодии.

Еще одной причиной потерь, по мнению респондентов, стала недостаточная поддержка государства. Так, 70% организаторов не смогли полностью получить помощь, в том числе льготные кредиты, поскольку не соответствовали выставленным властями критериям. На этом фоне компании проводили собственную антикризисную политику: 64% респондентов рассказали, что сократили персонал, 79% уменьшили сотрудникам заработную плату, еще 49% сократили расходы на аренду офисов.

Гендиректор агентства Advanza (занимается организацией мероприятий) Антон Зима оценивает потери выручки своей компании в 2020 году примерно в 400–500 млн руб. Тем не менее результаты года, по его словам, оказались приемлемыми: «Как минимум не было необходимости сокращать сотрудников». Западные рынки, по его мнению, оказались более подготовлены к пандемии, поскольку имели более развитые цифровые платформы для перевода мероприятий в онлайн.

Но гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова сомневается, что развитые цифровые платформы помогли бы рынку в России: «Наши события прошли онлайн, но доходы от них оказались на 80% ниже ожидаемых доходов от офлайн-выставок». По ее оценке, затраты на разработку полноценной онлайн-платформы очень высокие, а срок их окупаемости длительный. Ценность конгрессов и выставок заключается именно в личном общении, добавляет гендиректор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.

При этом, несмотря на большую долю отмененных мероприятий, по состоянию на декабрь 2020 года только 6% компаний ушли с рынка, следует из данных ВНИЦ R&C. На тот момент 61 организатор был уже ликвидирован и еще 58 находились в процессе ликвидации. Однако большая часть этих компаний уже не вела деятельность, только у 20% из них была выручка в 2019 году. Таким образом, пандемия «не стала основной причиной закрытия активных компаний», считают аналитики. Но полностью оценить ситуацию с учетом текущих процедур банкротства, по их мнению, можно будет только в конце 2021 года.

Большая доля (62%) опрошенных организаторов мероприятий уверены, что для возвращения их компаний на докризисный уровень понадобится больше года. Особое значение для восстановления рынка, по словам Евгения Сафронова, будет иметь господдержка. Даже небольшое, но разумное вмешательство государства, по его мнению, имело бы значительный эффект.

Валерия Лебедева