Мечты на миллиарды

Институт «Стройпроект», разрабатывающий новую транспортную схему нижегородской агломерации, предложит региональному правительству два ее варианта. Первый будет сформирован исходя из реальных финансовых возможностей области. Во втором будет отображен идеальный, по мнению разработчика, проект транспортной схемы. В областном минтрансе начали подготовку к реализации новой транспортной системы. Чиновники готовят обоснования для строительства станции метро в Сормове и думают включить в единую сеть железнодорожный и водный транспорт, а также канатные дороги.



АО «Институт "Стройпроект"» намерено в июне-июле 2021 года завершить работу над схемой развития транспортной системы нижегородской агломерации, в которую входят Нижний Новгород, Арзамас, Бор, Балахна, Дзержинск, Кстово, Богородск, Городец и Заволжье. Начало основных работ по формированию новой транспортной сети запланировано на 2022 год. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщила заместитель генерального директора «Стройпроекта» Виктория Калинина после доклада регионального минтранса о планах по реформированию общественного транспорта. По ее словам, схема возможного развития транспортной системы будет представлена в двух вариантах — реалистичном и оптимистичном. «Реалистичный — это то, как мы видим развитие ситуации с учетом текущих возможностей региона. Оптимистичный — то, как мы хотели бы ее видеть в идеале. Областное правительство сможет выбрать наиболее подходящий план в зависимости от имеющихся финансовых возможностей. Допускаю, что в работу будет взят некий усредненный вариант»,— добавила госпожа Калинина. Объем необходимых затрат на реализацию каждого из вариантов пока еще просчитывается.

Напомним, в конце 2019 года нижегородское правительство заявило о создании и развитии единой транспортной системы нижегородской агломерации. Для этого областные власти забрали у девяти муниципалитетов полномочия по управлению транспортными предприятиями, которые решено объединить под руководством одного оператора. Ядром новой транспортной сети станет Нижний Новгород, а первый этап преобразований до 2030 года оценивался в 44 млрд руб. Половина этих средств пойдет на закупки автобусов, трамваев и другой техники, а вторая половина — на строительство дорог, путепроводов, развязок и реконструкцию транспортной инфраструктуры.

По словам Павла Саватеева, в рамках реформы прорабатывается строительство трех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Нижнем Новгороде и одного в Кстове. В дальнейшем ТПУ могут появиться во всех городах Нижегородской области, где есть железнодорожные станции. Также в регионе необходимо создавать единый диспетчерский центр для всех видов транспорта. Одновременно с этим нижегородский минтранс готовит технико-экономическое обоснование для продления линии и строительства новой станции метро на Сормовской линии — в центре Сормова или у платформы Варя. В нагорной части города возможно продление линии метро от станции «Горьковская» до станции «Сенная», есть планы и по обновлению парка электротранспорта. Также министр рассказал о возможном включении в единую транспортную сеть внеуличного транспорта — водного, железнодорожного и канатных дорог, число которых в Нижнем Новгороде может быть увеличено.

Виктория Калинина подтвердила, что в проекте развития транспортной сети строительство новых канатных дорог из заречной части города в нагорную предусмотрено, но конкретного места их возможного размещения не назвала. По ее словам, спрос на подобные транспортные услуги есть, но провозная способность канаток ограничена вместимостью кабинок. «С финансовой точки зрения такой проект дешевле моста, но с точки зрения количества пассажиров, которые смогут воспользоваться этой переправой, мост предпочтительнее», — сообщила представитель «Стройпроекта». В разрабатываемом проекте основной акцент делается на развитии общественного транспорта. На существующем транспортном каркасе предлагается создать 15 крупных магистральных маршрутов, которые будут обслуживаться автобусами большой вместимости. Для большинства из них планируется создать выделенные линии или отдать им приоритет в движении. К магистральным будут выходить подвозные маршруты, обслуживаемые автобусами меньшего класса. Там, где есть станции метро, пассажиропотоки переориентировать на использование подземки. Также предлагается увеличить количество трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Председатель комитета по экономике Василий Суханов отметил, что развитие трамвайного движения в Нижнем Новгороде должно идти по выделенным линиям. «То, как сейчас трамваи двигаются по городским улицам, создает массу проблем. Проложенные по центру проезжей части трамвайные пути сокращают пропускную способность дорог, создавая препятствия для остального транспорта. Поэтому развивать необходимо именно выделенные трамвайные линии», — подчеркнул депутат. Также он сообщил, что при реализации новой транспортной схемы необходимо уделить особое внимание строительству новых мостов. «Если брать действующие нормативы, в Нижнем Новгороде из заречной части города в нагорную должно быть проложено восемь мостов. Нам необходимо построить хотя бы еще один мост через Оку и один мост через Волгу в районе слободы Подновье. Также необходимо решать вопрос со строительством новых переправ через крупные реки в районах области»,— заключил Василий Суханов. Из имеющихся плюсов он отметил возрождение пригородных речных перевозок на «Валдаях», надеясь, что региональные власти будут развивать пассажирский речной транспорт.

Андрей Репин