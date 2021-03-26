«Справедливая Россия» провела QR-акцию

Партия «Справедливая Россия — За правду» в четверг, 25 марта, презентовала проект «Справедливый наблюдатель»: планируется подготовить 120 тыс. наблюдателей, которые будут присматривать за ходом выборов в Госдуму 19 сентября с помощью специально разработанного мобильного приложения. Другие партии тоже ведут подобные разработки. Однако, по мнению электорального эксперта, набрать такое большое число наблюдателей через мобильное приложение будет проблематично.

«"Справедливый наблюдатель" — это первый такой масштабный, я не побоюсь этого слова, беспрецедентный предвыборный проект по подготовке наблюдателей. Мы планируем подготовить 120 тыс. наблюдателей. И мы это сделаем, такого наша партия не делала никогда»,— заявил на презентации лидер партии Сергей Миронов (отметим, что, по данным самой партии на 2017 год, ее численность составляла 158,9 тыс. человек). Политик пообещал, что его партия даст бой «Единой России»: «Нам это по плечу — молодые и энергичные силы армии "Справедливого наблюдателя" это сделают». Во время презентации Сергей Миронов продемонстрировал работу приложения, подключившись к нему с помощью QR-кода.

Член президиума центрального совета партии Марина Ким рассказала “Ъ”, как будет работать приложение. Для начала все наблюдатели должны будут пройти дистанционный или очный курс обучения, затем зарегистрироваться в приложении. «На 120 тыс. наблюдателей будут работать 600 координаторов. Они сидят в штабе, к ним будет стекаться информация, и они распределяют людей по участкам. Это не просто инструкторы, а операторы всего процесса наблюдения,— сообщила госпожа Ким.— Координатор будет направлять на участок подготовленного наблюдателя. Внешне это напоминает "Яндекс.Такси" или приложение курьерской доставки. На участке наблюдатель дает обратную связь координатору. Он моментально отправляет координатору данные, например, по явке. Мы сможем получать их быстрее, чем ЦИК. То же самое и с нарушениями: наблюдатель тут же их фиксирует, фотографирует и отправляет в штаб, где эти данные моментально обработают наши юристы. А когда двери участка закроются и будет происходить подсчет, мы, соответственно, тоже моментально получим данные от наших наблюдателей».

Марина Ким предполагает, что приложение «Справедливый наблюдатель» поможет привлечь к процессу наблюдения за выборами молодежь.

По ее словам, две недели назад в Новосибирске состоялся первый семинар для наблюдателей, где 60 человек из семи регионов стали координаторами проекта.

Подобные разработки ведутся и в других партиях. «Мы движемся в этом направлении. Разрабатываем, но пока еще не готовы его применить. Постараемся успеть до выборов»,— сообщил “Ъ” депутат фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Каргинов, курирующий в партии вопросы наблюдения за выборами.

«Последние выборы показали, что только коммунисты наблюдают за выборами повсеместно, а другие, даже парламентские партии,— точечно. На предстоящих выборах у нас цифра поставлена миллион из расчета минимум три человека на каждый из трех дней голосования,— сказал “Ъ” зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.— У нас технологии оперативной передачи информации с избирательных участков уже созданы и опробованы на прошлых выборах, у нас есть система "Красный контроль", которая ведет параллельный контроль голосов. В первую очередь сейчас важно сформировать мощную команду наблюдателей». По данным самой партии на 2016 год, число ее членов составляет 162,1 тыс. человек.

Отметим, в октябре прошлого года зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами начал разработку приложения «Мобильный наблюдатель», которое позволило бы улучшить координацию работы наблюдателей со столичным общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами и избиркомами. «Приложение разрабатывается и будет протестировано в апреле—мае»,— подтвердил “Ъ” глава штаба Москвы по наблюдению за электронным голосованием, экс-замминистра связи Илья Массух. Пока предполагается использовать приложение на выборах в Госдуму только в столице.

В сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца инициативы по расширению каналов поиска наблюдателей вселяют оптимизм: «Партии наконец озаботятся подготовкой к контролю выборов не как обычно, в последний момент и по остаточному принципу, а заблаговременно».

В то же время, по его мнению, «Справедливой России» будет непросто привлечь волонтеров «за идею». Господин Мельконьянц отмечает, что спрос на наблюдателей традиционно превышает готовность общества контролировать выборы и в данном случае все будет зависеть от настроений общества в августе—сентябре и качества различных наблюдательских проектов. По его мнению, проекты властей по мобилизации наблюдателей тоже повышают внимание общества к теме наблюдения. Однако господин Мельконьянц скептически относится к идее набора наблюдателей через мобильное приложение и считает его «узким горлышком», через которое набрать десятки тысяч человек будет проблематично.

Ксения Веретенникова, Ангелина Галанина