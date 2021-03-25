Goldman Sachs выпустит долговые инструменты, связанные с биткойном

Один из крупнейших инвестбанков мира, американский Goldman Sachs уведомил регуляторов о своем намерении выпустить долговые инструменты, привязанные к деятельности индексного фонда ARKK, который занимается в том числе операциями с биткойнами, сообщает издание CoinDesk. Объем выпускаемых обязательств с погашением в 2026 году составляет $15 млн. Выплаты по долговым инструментам будут зависеть от результатов деятельности фонда ARKK.

В начале марта стало известно, что Goldman Sachs возобновляет свою криптовалютную торговую площадку, деятельность которой он остановил в 2018 году, когда котировки криптовалют опустились настолько, что многие инвесторы потеряли к ним интерес. Впервые Goldman Sachs заявил о своем интересе к биткойну и другим криптовалютам еще в 2017 году. Эксперты отмечают, что теперь после трехлетнего перерыва и резкого роста курса биткойна в прошлом году и начале этого года банк снова проявляет интерес к этому активу, сочтя его «более зрелым».

О том, чем определяется бытие виртуальных активов, читайте в материале “Ъ” «Криптика чистого разума».

Евгений Хвостик