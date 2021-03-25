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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Участие в ПМЭФ подорожало

Фонд Росконгресс обнародовал стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме в текущем году. Как сообщает «Деловой Петербург», за стандартный пакет участия придется заплатить 840 тыс. рублей, а с посещением пленарного заседания — 960 тыс. рублей.

В 2019 году пакет «Стандарт» для участия в форуме нужно было заплатить 350 тыс. рублей, в рамках пакета «Премиум» – 410 тыс. рублей.

Напомним, что места в гостиницах Петербурга на период проведения Международного экономического форума с 2 по 5 июня забронированы практически полностью.

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