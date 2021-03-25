Более четверти американцев привились от COVID-19

По последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 85,5 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, что составляет 25,7% населения страны. Полностью привиты, то есть получили обе дозы вакцины, 46,4 млн человек или 14% населения страны.

Ведомство сообщает, что медицинские учреждения страны получили почти 170 млн доз вакцины от коронавируса, 130,5 млн доз были введены, из них 66 млн доз вакцины производства Pfizer-BioNTech, 61,7 млн — производства Moderna и остальные — производства Johnson & Johnson.

Активнее всего прививаются пожилые американцы в возрасте старше 65 лет. Доля привитых среди них хотя бы одной дозой составляет 70,3%, привитых полностью — 43,8%. По данным института Джонса Хопкинса, впервые с ноября усредненный показатель смертности за неделю в США опустился ниже 1000 случаев в сутки. А усредненный показатель заболеваемости за неделю снизился с начала марта до 53 306 случаев в сутки.

В России массовая вакцинация от коронавируса всех желающих началась в регионах России 18 января 2021 года. Сейчас вакцинированы около 4% населения. В стране зарегистрированы три вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор» и «Ковивак», разработанная Центром имени Чумакова.

Алена Миклашевская