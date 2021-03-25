Владимирский журналист получил полтора года за призыв к расправе над единороссами

Фрунзенский суд города Владимира приговорил к полутора годам условно с испытательным сроком два года журналиста местной газеты «Томикс» Александра Степанова за призыв в Twitter-аккаунте к физической расправе над членами «Единой России». Об этом “Ъ” сообщил адвокат осужденного Филипп Багрянский. Также господину Степанову запретили на два года администрировать информационные сайты и соцсети.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке с учетом признания вины и чистосердечного раскаяния журналиста. Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму (ст. 280.2 Уголовного кодекса РФ). По словам господина Багрянского, приговор обжалован не будет. Пост, из-за которого в отношении Александра Степанова было возбуждено уголовное дело, он написал 23 января после акции в поддержку Алексея Навального. Через некоторое время журналист удалил публикацию.

Региональное отделение «Единой России» во Владимирской области просило суд проявить снисходительность в отношении Александра Степанова и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Партийцы посчитали, что журналист «не осознавал меру ответственности за свои слова и не хотел нанести реальный вред гражданам», и обратили внимание на признание им вины.

Александр Тихонов, Ярославль