Facebook работает над приложением для бывших заключенных

Facebook разрабатывает приложение The Re-Entry App («Приложение для возвращения») для людей, освободившихся из мест лишения свободы, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление, появившееся у некоторых пользователей Instagram. Социальная сеть предлагала людям зарегистрироваться на тестирование сервиса, который позволяет освободившимся адаптироваться к обычной жизни.

Сервис The Re-Entry App, по приведенному Bloomberg описанию из Instagram, позволяет «подготовиться к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества». Объявление, которое отображалось в верхней части лент в Instagram, предлагало зарегистрироваться для получения раннего доступа к сервису.

Представительница Facebook сообщила агентству, что объявление должно было отобраться «только в рамках внутреннего теста». «Мы изучаем различные способы устранить пробелы, с которыми сталкиваются представители маргинализированных общин в наших приложениях»,— сказала она и отметила, что уведомление было убрано из публичного доступа.