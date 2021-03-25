Бесприемная кампания

В Коалиции по готовности к лечению предупредили, что в России может возникнуть острый дефицит детских антиретровирусных препаратов. Такие опасения возникли после того, как в феврале 2021 года ни один поставщик не подал заявку на тендеры Минздрава. В коалиции предупреждают, что срыв аукционов может поставить под угрозу жизнь и здоровье около 10 тыс. ВИЧ-положительных детей. Представители производителей не смогли объяснить “Ъ”, почему торги не состоялись, эксперты предполагают, что их не устроила слишком низкая тендерная цена. В Минздраве “Ъ” сообщили, что расследуют причины провала тендеров, и заверили, что ситуация «находится на контроле».

В феврале 2021 года на сайте Единой информационной системы в сфере закупок ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ опубликовало информацию о проведении аукционов на антиретровирусные (АРВ) препараты, предназначенные для лечения ВИЧ-инфекции у детей. Среди них — невирапин (суспензия; 7780 упаковок), зидовудин (раствор; 14 328 упаковок), абакавир (раствор; 15 410 упаковок). Согласно клиническим рекомендациям Минздрава, эти препараты применяются как для лечения ВИЧ у маленьких детей в составе комбинированной терапии, так и для предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери новорожденному ребенку. По всем трем аукционам на торги не было подано ни одной заявки от поставщиков, их признали несостоявшимися.

Глава отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Алексей Михайлов уточняет, что аукционы, вероятно, будут объявлены заново. Это означает, утверждает он, что сроки поставки препаратов в субъекты РФ сдвигаются, что, в свою очередь, может привести к дефициту этих АРВ-препаратов в регионах. Коалиция по готовности к лечению — объединение людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и защитников их интересов, которые ставят своей целью добиться всеобщего доступа к препаратам для лечения ВИЧ и сопутствующих заболеваний, в первую очередь туберкулеза и гепатита С.

По данным Минздрава, в России живет около 10 тыс. детей с ВИЧ-инфекцией, в год заражается около 250 детей. «Выдача неполных схем лечения, не соответствующих стандартам лечения ВИЧ-инфекции в России, замена схем лечения может поставить под угрозу жизнь и здоровье ВИЧ-инфицированных детей, привести к прогрессированию заболевания, увеличению смертности, в том числе от сопутствующих заболеваний. В случае профилактики перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку отсутствие данных препаратов несет риск инфицирования детей»,— написали представители коалиции в обращении к руководителю ФКУ ФЦПиЛО Елене Максимкиной. Пациенты попросили госпожу Максимкину сообщить, на какой срок хватит имеющихся запасов препаратов в регионах и когда будут объявлены повторные аукционы.

Подобные обращения коалиция направила поставщикам указанных препаратов — ООО «Озон», АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Берингер ингельхайм». В письмах авторы говорят о потенциальной угрозе жизни и здоровью ВИЧ-инфицированных детей и просят сообщить в случае отказа от участия в торгах в будущем. «Это позволит нам совместно с пациентским сообществом инициировать переговоры с Минздравом России для разрешения сложившейся ситуации»,— подчеркивается в обращении коалиции.

Главный исполнительный директор «Озона» Андрей Горшков не смог прокомментировать “Ъ”, по какой причине фармкомпании не приняла участие в аукционе. По его словам, производитель обычно не выходит на торги, в них участвуют дистрибуторы. «У нас нет проблем с производством этих препаратов,— заявил господин Горшков.— Стратегически мы как производитель не видим пока каких-то нюансов, деталей, почему не состоялся аукцион. Мы не должны были бы подвести». Он предположил, что компанию-дистрибутора могла не удовлетворить цена. Как видно из закупки, для формирования начальной максимальной стоимости контракта в аукционах были использованы цены из исполненных контрактов 2020 года. В компаниях «Берингер ингельхайм» и «ГлаксоСмитКляйн» на запрос “Ъ” не ответили.

Эксперт фармацевтического рынка, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк называет ситуацию, когда цена контрактов не удовлетворяет производителей и поставщиков, «повсеместной и очень часто встречающейся» причиной провалов тендеров. «Компании смотрят на цену и принимают решение, хотят ли они выйти на торги. Если никто не выходит, аукцион аннулируется, и те, кто объявлял его, должны инициировать новый конкурс по более высокой цене, пересчитанной по специальной формуле,— говорит господин Шуляк.— Эта игра будет идти до тех пор, пока цена не станет хоть для кого-то из производителей приемлемой».

Главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин не смог объяснить “Ъ”, почему закупки не состоялись. Господин Воронин при этом заверяет, что пока дефицита этих препаратов в регионах нет. «Безусловно, рисковать мы не имеем права, поэтому собираем точные данные и решаем, как действовать дальше. Но сейчас не приходится говорить о том, что завтра у детей не будет лекарств»,— уверил “Ъ” Евгений Воронин. Он также подчеркнул, что в России «никогда не возникало проблем с тем, чтобы препараты доходили до каждого ребенка», а уровень оказания помощи детям с положительным ВИЧ-статусом «один из самых высоких в мире». Алексей Михайлов подтвердил, что коалиция не фиксировала сбоев в обеспечении детей лекарствами с 2017 года, то есть с момента, когда закупка препаратов стала осуществляться централизованно Минздравом, а не региональными властями.

Господин Михайлов отметил, что в стране благодаря качественному лечению практически побежден вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции — от матери к ребенку. Ранее в медицинском ведомстве заявляли, что доля такой передачи снизилась до исторического минимума. Алексей Михайлов считает, что возможный дефицит соответствующих препаратов может спровоцировать существенный откат по этому показателю.

В Минздраве “Ъ” сообщили, что ФКУ ФЦПиЛО ведет подготовку аукционной документации на осуществление повторной закупки лекарственных препаратов. Планируемый срок размещения извещений о проведении электронных аукционов — март 2021 года. В ведомстве добавили, что направили письма производителям и потенциальным поставщикам лекарственных средств с просьбой разъяснить причины неучастия, и заверили, что ситуация «находится на контроле».

Наталья Костарнова