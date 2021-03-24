Михаил Мишустин при параде

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Афины для участия в торжественных мероприятиях в честь 200-летия греческой национально-освободительной революции. В четверг вместе с главами делегаций других стран, помогавших Греции в борьбе за независимость от Османской империи — Великобритании и Франции — он станет гостем военного парада. В среду же Михаил Мишустин провел переговоры со своим греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом. На них обсудили упавший на треть товарооборот между странами и поручили смешанной российско-греческой комиссии искать способы укрепления двусторонних связей

Первый официальный визит Михаила Мишустина в статусе премьер-министра за пределы постсоветского пространства пришелся на важное для Греции событие — празднование 200-летия греческой национально-освободительной революции 1821–1829 годов. В честь этого 25 марта в Афинах состоится военный парад, который в этом году из-за пандемии и ограничительных мер пройдет без зрителей — граждане страны будут наблюдать за происходящим по телевидению.

Вживую же парад увидят порядка 50 приглашенных. Наиболее высокопоставленными помимо представителей руководства самой Греции станут гости из стран, помогавших стране в борьбе за национальную независимость от Османской империи. Кроме России это Великобритания (ее представляет принц Уэльский Чарльз) и Франция (в лице министра обороны Флоранс Парли — президент страны Эмманюэль Макрон не смог присоединиться к торжеству из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране).

До начала торжественных мероприятий российская делегация отправилась сначала на рабочие переговоры двух премьеров — Михаила Мишустина и Кириакоса Мицотакиса. Они прошли «за закрытыми дверями» — как анонсировала ранее пресс-служба российского кабмина, в повестке были вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров премьеры выступили с традиционными для таких мероприятий заявлениями для прессы. Кириакос Мицотакис напомнил об исторических связях России и Греции: «Узы, завязавшиеся еще в Византии, только окрепли благодаря греческим общинам в России и стали союзническими отношениями с началом революции 1821 года». Чтобы, видимо, подчеркнуть глубину связей двух стран, он вспомнил, что Александр Пушкин первым возвестил о начале революции своим стихотворением «Восстань, о Греция, восстань».

«Уже в марте 1821 года в письме своему другу Василию Давыдову он писал как настоящий грек: "Все мои мысли к одной стремятся цели – к независимости древней родины"»,— заметил греческий премьер.

Сейчас, впрочем, политическая обстановка в мире сильно изменилась. Как отметил Кириакос Мицотакис, основы внешней политики Греции определяет ее членство в Евросоюзе и НАТО, но одновременно с этим Афины признают в России «значительную составляющую архитектуры европейской безопасности, которая, вне сомнения, должна основываться на отношениях сотрудничества, а не антагонизма». Россия, как член Совета Безопасности ООН, несет ответственность за сохранение мира и поддержание законности на мировом уровне, сказал греческий премьер. «Это долг, а не привилегия, поэтому мы с таким вниманием прислушиваемся к вашим позициям в вопросах, представляющих для Греции особый интерес»,— добавил он.

Михаил Мишустин в своем заявлении также совершил небольшой экскурс в историю: «Символично, что первым правителем независимой Греции стал управляющий делами Министерства иностранных дел Российской Империи — Иоанн Каподистрия».





По его словам, историческая и культурная связь между Россией и Грецией «создает прочную основу для совместной работы в самых разных сферах».

В нынешних же условиях на совместную экономическую активность повлиял коронавирус: объем российско-греческого товарооборота в 2020 году упал на 35% по сравнению с показателем 2019-го (до $2,7 млрд). Экспорт из России (88,6% его объема составляют минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты) снизился на 36,5% (до $2,5 млрд), импорт — на 13,6% (до $222 млн).

«Борьба с коронавирусом продолжается для всех стран, но уже сейчас необходимо совместно искать решения, которые позволят преодолевать его последствия для международных, в том числе наших двухсторонних, отношений»,— заявил Михаил Мишустин. Премьеры поручили заняться поиском таких решений смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Закончились переговоры символично: после заявлений Михаила Мишустина его наградили Золотой медалью почета Афин (высшая награда города) — в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.

Евгения Крючкова, Афины