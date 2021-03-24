Под греческим флагом

Президент России Владимир Путин в среду поздравил президента Греции Катерину Сакелларопулу с 200-летием начала греческой национально-освободительной революции. Он отметил, что Москва придает «очень большое значение отношениям, которые основаны на давних традициях дружбы, а также культурной и духовной близости». В этот же день двухдневный визит в Афины начал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ключевое событие — военный парад по случаю Дня независимости — состоится в четверг. Обозреватель “Ъ” Андрей Плахов размышляет о том, как жители Греции относятся к своему национальному празднику, а также к историческим противникам и союзникам, включая Россию.

Помню свой первый приезд в Грецию — на кинофестиваль в городе Салоники. В разгаре был очередной конфликт вокруг Македонии, точнее, вокруг официального названия этой страны, северной соседки Греции. Греки были категорически против такого варианта названия, иностранцы не очень понимали почему. Голландский журналист, аккредитованный на фестивале, заговорил на эту тему с девушкой, которая обслуживала нас за стойкой бара и с которой он решил пофлиртовать. И тут жрица храма развлечений мгновенно преобразилась в историка-просветителя и яростную греческую патриотку. Шутки в сторону! «Macedonia is Greek!» За этим последовал внушительный экскурс в историю и мифологию — голландцу уже стало не до флирта. А спустя несколько дней я увидел именно этот слоган на банках с консервированными оливками: ими был до отказа заполнен магазин дьюти-фри в местном аэропорту.

Греческий флаг, хотя бы небольшого размера, можно увидеть, необязательно даже в праздничные дни, на многих частных домах в самых удаленных уголках страны. Дата падения Константинополя 29 мая 1453 года до сих пор отмечается здесь как день скорби. Патриотические годовщины сопровождаются парадами школьников в живописных национальных костюмах. И разумеется, такое событие, как 200-летие восстановления греческой государственности, которое отмечается весь текущий год, но особенно масштабно — 25 марта, не могло не вызвать всплеска национальных чувств.

Он был бы еще более бурным, если бы не карантинные ограничения и запрет массовых собраний.

Но греки недаром провели почти четыре сотни лет под турецким господством: они научились и в самых неблагоприятных условиях сохранять и культивировать свои ценности.

Одна из таких базовых ценностей — любовь к коллективным бдениям, которые я называю «конференциями». Они чаще всего происходят в кофейнях, и даже сейчас, хотя такие заведения официально закрыты, аксакалы любого городка или микрорайона знают места, где можно сесть с утра с чашечкой кофе, «перетереть» актуальные новости и пофилософствовать. «Конференции» происходят иногда даже в море, где группа участников, обычно с преобладанием женщин, предпочитает не плавать, а зависнуть на воде и громко переговариваться с остальными.

Когда со стороны прислушиваешься к подобным разговорам, выхватываешь несколько знакомых слов: чаще всего это (канцлер ФРГ Ангела) Меркель, (турецкий лидер Реджеп Тайип) Эрдоган, Германия, Турция… Две эти страны воспринимаются греками как исторически враждебные, причем это чувство подпитывается современными аллюзиями.

А историческими союзниками в новой истории Греции выступают Великобритания, Франция и Россия, сыгравшие ключевую роль в освободительной войне греков с османами 1821–1829 годов.

С каждой из них у Греции до сих пор есть свои точки сближения и общие интересы. Хотя, если говорить о филэллинах в узком смысле, то есть о тысяче иностранных добровольцев, принимавших участие в освободительной борьбе греков, треть из них были выходцами из немецких земель.

Так или иначе, главными приглашенными на юбилейные торжества оказались представители трех вышеназванных стран. Британия подтверждает высокий статус межгосударственных отношений визитом принца Чарльза, Россия — премьера Михаила Мишустина. Франция прислала министра обороны Флоранс Парли, которая недавно содействовала продаже Греции самолетов и фрегатов. А в качестве подарка Франция прислала гобелен, вытканный на основе фрески Рафаэля «Афинская школа». К приезду высоких гостей открылось новое здание Пинакотеки — афинской Национальной галереи, куда их пригласили на выставку. Главное юбилейное событие — военный парад — пройдет 25 марта.

Мнения греков по поводу этих торжеств расходятся.

У одних вообще любые действия правительства, которое вот уже пятый месяц держит страну на локдауне, вызывают раздражение.

Панос Мавропанос, фотограф и хозяин магазина «Вкус Коринфа», говорит: «У властей нет денег на врачей и вакцинацию, на поддержку малого бизнеса, который загибается. А тут устраивают парад для троих гостей — выпустить в воздух 15 самолетов, стоимость одного такого полета в течение часа — €24 тыс. Вот умножьте, посчитайте».

Его оппоненты считают, что даже такой символический парад важен и обязательно должен пройти. Особенно в ситуации, когда в очередной раз обострились отношения с Турцией из-за пограничных шельфовых месторождений. «Турецкая делегация приезжала в Афины, друг другу жали руки, но ни до чего не договорились, а Эрдоган по-прежнему заявляет свои права на острова Эгейского моря. Так что ситуация у нас на самом деле полувоенная»,— говорит политолог Петрос Петридис.

Россию греки рассматривают как исторического союзника, помнят военную помощь, которую русские оказывали их стране на протяжении последних 200 лет и даже раньше, во времена адмирала Ушакова.

А как оценивать нынешнее состояние греко-российских отношений — вопрос спорный. С точки зрения дипломатии все замечательно, к тому же Греция делает все возможное и невозможное, чтобы открыть туристический сезон для россиян. Но пребывание в структурах НАТО и Евросоюза, как и режим санкций, более тесной дружбе не способствует. Так что «особенная близость» с Россией по большей части остается в области слов и деклараций.