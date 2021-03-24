Кремль пообещал ответить на санкции Канады

Введенные Канадой санкции против девяти россиян в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального не являются законными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва примет ответные меры, передает «РИА Новости».

Поводом для санкций канадские власти назвали «грубые и систематические нарушения прав человека» в России. В санкционный список попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Все девять человек, против которых ввела ограничения Канада, также фигурируют в санкционных списках Евросоюза и США.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».