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Канада ввела санкции против девяти россиян в связи с «делом Навального»

Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального и заменой ему условного срока на реальный. Санкционный список опубликован на сайте МИД Канады. Все чиновники и силовики уже фигурировали в санкционных списках США и Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва предпримет ответные меры.

В список попали:

  • директор ФСБ Александр Бортников,
  • директор ФСИН Александр Калашников,
  • первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко,
  • генпрокурор Игорь Краснов,
  • заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко,
  • полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло,
  • начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин,
  • директор Росгвардии Виктор Золотов.

«С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских официальных лиц в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России»,— говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

В коммюнике отмечается, что санкции продолжают согласованные дипломатические усилия по оказанию давления на представителей российских властей, которые причастны к отравлению Алексея Навального, его судебному преследованию и насилию над участниками акций протестов.

США и Евросоюз ввели аналогичные санкции 2 марта. Под ограничения также попали научные организации и компании. Россия намерена ответить на санкции.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».

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