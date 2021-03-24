Депутаты вспомнили о «тройках»

В среду Госдума голосами «Единой России» приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке в интернете информации, «порочащей честь и достоинство лица и связанной с обвинением в совершении преступления». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» (хотя ее депутат Валерий Газзаев — соавтор документа) проголосовали против законопроекта. Представитель СР Дмитрий Ионин сообщил, что законопроект вводит механизм «внесудебной расправы». В ответ один из авторов документа Сергей Боярский пообещал, что «впереди нас ждет еще много интересной работы в этом плане».

На заседании в среду один из авторов законопроекта Сергей Боярский пояснил депутатам необходимость его принятия: «Сейчас только в суде можно защищать свои права, что со скоростью распространения информации в интернете никак не вяжется. Мы предлагаем внесудебный порядок ограничения доступа к таким ресурсам». Суд, по мнению депутата, может затянуться на годы, и все это время человек будет страдать.

Напомним, 16 февраля законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Сергей Боярский, Игорь Станкевич и Андрей Альшевских, а также депутат от «Справедливой России», председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев. Они предложили добавить в закон «Об информации» статью, вводящую новый порядок ограничения доступа к «недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство лица или подрывает его репутацию и связана с обвинением лица в совершении преступления». Как ранее сообщал “Ъ”, по замыслу авторов, прокуратура по запросам граждан, должна будет после проверки направлять в Роскомнадзор требование о блокировке в интернете информации, порочащей заявителей. Роскомнадзор, в свою очередь, будет отправлять провайдерам требования о ее удалении.

По мнению экспертов, законопроект, скорее всего, направлен против расследований Алексея Навального.

Отметим, что сейчас, удаление информации, порочащей честь и достоинство лица, возможно только по решению суда в рамках гражданского процесса.

Алексей Куринный (КПРФ) попросил докладчика перечислить случаи, когда работает досудебный порядок блокировки через прокуратуру, а затем сделал это сам. Напомним, сейчас Генпрокуратура может инициировать блокировку в интернете информации, которая «в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» или демонстрирует «явное неуважение к обществу и органам власти». Кроме того, с 2015 года действует закон о «праве на забвение», по которому оператор поисковой системы по требованию заявителя обязан прекратить выдачу ссылок на веб-cтраницы, позволяющие «получить доступ к информации о заявителе, распространяемой с нарушением законодательства РФ, являющейся недостоверной, а также неактуальной, утратившей значение для физического лица в силу последующих событий или его действий».

«Не слишком ли внесудебных порядков?» — поинтересовался господин Куринный.

«Когда мы принимали эти законы, все говорили: вот она — цензура. Ну и где? Где прецеденты, чтоб кому-то закрыли рот?»— ответил вопросом на вопрос господин Боярский, но тут же поправился и произнес: «Эта процедура применялась несколько раз, но эти случаи были непубличные, и опасения тех, то их высказывал при принятии этих законов, не оправдались».

Сомнения слышались даже в вопросах представителей «Единой России». Сергей Боженов (ЕР) сказал, что в принципе поддерживает законопроект, однако поинтересовался, не окажется ли слишком много полномочий у генпрокурора и «не окажется ли это узким горлышком?». Господин Боярский заверил коллегу, что система проверки достоверности сведений будет двухступенчатой, и большую часть работы должна будет провести прокуратура субъекта, а генпрокуратура просто будет заверять решения.

«У нас много подкрученных гаек в части вопросов клеветы в интернете. При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что существующие нормы не содержат действенного механизма для оперативной защиты граждан от порочащей их честь и достоинство информации. Вы предлагаете это принять, а все предыдущие нормы выкинуть?»— спросил Дмитрий Ионин (СР). Господин Боярский ответил, что нормы дополняют друг друга и это не последний и не исчерпывающий механизм, который необходимо принимать, «чтобы интернет стал чище, безопаснее для всех». «Впереди нас ждет еще много интересной работы»,— пообещал он.

На это Дмитрий Ионин заявил, что законопроект вводит механизм «внесудебной юридической расправы»: «Вот у нас третье десятилетие XXI века, и мы рассматриваем в Госдуме РФ законопроект, который предлагает суд-тройку в составе прокурора субъекта, представителя Генеральной прокуратуры и представителя Роскомнадзора, которые будут выносить приговор без всякого суда.

А палачом здесь будет выступать провайдер!».

Алексей Куринный снова взял слово и заявил, что закон будет работать избирательно: на заявления простых граждан прокуратура реагировать не будет, зато «если дело будет касаться высших должностных лиц и резонансных фактов коррупции, то будет очень быстрая реакция». По мнению коммуниста, внесудебный порядок блокировки недопустим. Похожую позицию выразил и депутат от ЛДПР Андрей Свинцов.

В итоге КПРФ, ЛДПР и СР заявили, что будут голосовать против, и сдержали свое слово: документ был принят 304 голосами против 98.

Ксения Веретенникова