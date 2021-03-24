Столтенберг обвинил российские власти в агрессивном поведении и репрессиях

НАТО обеспокоено «агрессивными» действиями России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции по итогам двухдневного заседания совета глав МИД альянса. По его словам, страны-члены альянса будут продолжать сдерживать действия России. В МИД РФ в ответ рекомендовали альянсу заняться решением внутренних проблем.

«Несмотря на многолетнее давление и попытки привлечения России к конструктивному диалогу, она усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами»,— заявил господин Столтенберг (цитата по сайту НАТО).

Генсек заявил, что Россия продолжает курс на наращивание военных возможностей в самых разных частях света. Он обвинил Россию в агрессивных действиях в киберпространстве, в попытках вмешательства в выборы в других странах, распространении дезинформации. Отдельно Йенс Столтенберг отметил жесткое подавление политического инакомыслия в стране. «Мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других участников мирных демонстраций, которые были арестованы»,— сказал он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Йенса Столтенберга рекомендовала странам-членам НАТО заняться решением внутренних проблем. «Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО. Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного»,— приводит слова Марии Захаровой ТАСС.

В Брюсселе во вторник, 23 марта, стартовала двухдневная встреча глав МИДов стран—членов альянса. Впервые в ней принял очное участие и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявивший о желании Вашингтона «оживить партнерство» в рамках НАТО. В частности, страны НАТО обсуждают меры противодействия России и Китаю, объявленным «главными угрозами безопасности альянса». Опасностям, исходящим от Москвы, НАТО посвятила отдельное заседание в среду.

Подробности — в материале “Ъ” «НАТО работает на два фронта».