Издатели заявили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги

Российские книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, которая нужна для печати книг, сообщает РБК со ссылкой на игроков рынка. Они считают, что из-за нехватки сырья цены на книги могут вырасти в среднем на 10–20%. Ожидается, что к лету дефицит достигнет пика.

Нехватка бумажной продукции возникла на российском рынке с февраля 2021-го, рассказала РБК Елена Шитикова, консультант Союза предприятий печатной индустрии. Информацию о дефиците подтвердили в издательских группах «Эксмо-АСТ» и «Просвещение». По мнению участников рынка, к недостатку сырья привели снижение импорта, ужесточение таможенного досмотра, подорожание морских перевозок и офсетной бумаги.

На импорт приходится около 80% бумажной продукции, сообщил гендиректор компании «Дубль В» (занимается поставками полиграфической продукции) Михаил Сенаторов. В январе импорт бумаги и картонных изделий в России снизился по сравнению с началом прошлого года на 14,5%, уточняет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Это в полтора раза больше, чем за весь прошлый год (за 2020-й импорт бумаги и картона уменьшился на 9,5%; импорт в денежном выражении остался на прошлогоднем уровне — 8%). Как рассказали в «Эксмо-АСТ», Китай, который до этого был одним из ключевых поставщиков офсетной бумаги, теперь сам увеличил закупку сырья из России.

По словам господина Сенаторова, из-за санитарно-эпидемиологических мер в пандемию импортеры также стали дольше пропускать товар через таможню. Помимо этого в конце 2020-го выросли цены на морские перевозки: один контейнер подорожал с $1,5 тыс. до $9 тыс., что привело к их острому дефициту. Также с начала года выросли цены и на офсетную бумагу: 1 тонна подорожала в среднем на 7%, до 81,3 тыс. руб., заявила Елена Шитикова. Источник РБК на книжном рынке пояснил, что цена зависит от поставщика: в марте 2020 года она варьировалась от 68,5 тыс. до 70 тыс. руб. за 1 тонну, а сейчас —от 76 тыс. до 82 тыс. руб.

Михаил Сенаторов прогнозирует, что пиковых значений дефицит достигнет к лету 2021 года. Госпожа Шитикова считает, что за 2021 год могут подорожать в среднем на 10%. Президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков убежден, что цены вырастут на 20%. Он рассказал РБК, что из-за нехватки бумаги компания была вынуждена перенести выпуск некоторых книг.

Ранее крупнейшие российские издатели прессы попросили Минприроды уменьшить для них экосбор или ввести мораторий на его уплату до 2023 года. Они уверены, что меры поддержки отрасли в период пандемии оказались недостаточными, а уплата сбора станет смертельной для многих участников рынка.

Подробности — в публикации “Ъ” «Бумага просит потерпеть».