Углеродные кредиты выходят на рынок

Расширение мирового рынка углеродных кредитов не ограничивается обязательными квотами на выбросы: все больше крупных компаний добровольно инвестируют в проекты, нацеленные на сокращение эмиссии СО2 для обнуления выбросов на уровне корпорации. По оценкам экспертов, к 2030 году спрос на такие кредиты вырастет в 15 раз, а объем рынка превысит $50 млрд. Пока, впрочем, покупателям и продавцам кредитов не хватает единых стандартов и правил оценки проектов.

Наряду с рынком «зеленых» облигаций добровольные рынки «углеродных» кредитов могут стать одним из крупнейших источников финансирования проектов, нацеленных на снижение объема выбросов парниковых газов. По оценке Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (инициативу поддерживает объединяющий крупнейшие финансовые организации Institute of International Finance), спрос на углеродные кредиты вырастет в 15 раз уже к 2030 году, а к 2050-му — более чем в 100 раз. Объем рынка через десять лет может составить $50 млрд. В 2020 году кредиты, купленные на добровольных рынках, позволили «компенсировать» выбросы в объеме 95 млн тонн — это вдвое больше, чем в 2017-м (к 2030 году он может составить 1,5–2 тыс. Гт СО2-эквивалента).

Для компаний покупка таких кредитов обоснованна в случае невозможности быстро изменить технологию (или в принципе существенно снизить объем выбросов), являясь и способом снижения долгосрочных рисков. При этом все большее число крупных корпораций прибегает к расчету внутренних цен на углерод. Установили их для себя в том числе нефтегазовые гиганты, среди которых ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Equinor, ConocoPhillips, Total.

По данным McKinsey, около 2,6 тыс. компаний, чьи акции торгуются на бирже, используют внутренние углеродные цены в принятии инвестиционных решений: расчетный объем выбросов в рамках планируемого проекта, помноженный на цену, заносится в плановые издержки и наряду с привычными финансовыми показателями влияет на оценку эффективности проекта (и решения об инвестициях в него). Наиболее популярна эта методика в энергетике, производстве материалов и финансовом секторе. Географическая разбивка показывает, что чаще всего к расчету таких цен прибегают европейские компании (28% из выборки McKinsey; Великобритания — 20%), за ними следуют Япония и США (24% и 15% соответственно).

Чтобы оценить проекты по сокращению выбросов, используется набор действующих стандартов: Voluntary Carbon Standard, Plan Vivo, Gold Standard, American Carbon Registry, Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard Program, но в них заложена различная методология учета сокращения, кроме того, они охватывают различные страны и регионы. Проекты могут касаться сохранения биоразнообразия, предотвращения загрязнений, улучшения общественного здравоохранения и создания рабочих мест. Это могут быть и инновационные разработки для снижения издержек при внедрении существующих климатических технологий (в том числе переход на чистые источники энергии). В последнее время особенно распространены проекты в области лесного хозяйства. Они уже реализуются в 83 странах, большинство — в Индии, Китае, США, Турции и Бразилии.

Самый развитый рынок торговли углеродными кредитами — в Европе. В планах ЕС — сокращение к 2030 году выбросов парниковых газов не менее чем на 40% от уровня 1990-го. Для этого еще в 2005 году была запущена Европейская система торговли выбросами (ЕСТВ), которая сейчас покрывает 11 тыс. компаний в 31 стране. На первом этапе она охватывала только промышленные установки энергетической отрасли и энергоемких производств. Позднее были добавлены новые сектора, а государства, сократившие выбросы, и даже компании с излишками разрешений на выбросы получили «углеродные» кредиты с правом их дальнейшей перепродажи. Сейчас около 60% квот («углеродных» кредитов) продаются через брокеров, а остальные — на биржах, включая European Climate Exchange в Амстердаме и Powernext в Париже.

ЕСТВ также стала образцом для создания аналогичных систем в Калифорнии, ряде провинций Канады, Новой Зеландии и некоторых других странах. В США также действует Regional Greenhouse Gas Initiative, распространяющаяся на восточные штаты страны. В феврале текущего года, после завершения десятилетнего эксперимента по созданию систем торговли выбросами парниковых газов в семи провинциях, национальная система была запущена в Китае.

В России пока нет единой системы торговли квотами, однако сейчас находится на утверждении законопроект, вводящий обязательную отчетность о выбросах для крупных эмитентов. Он же предусматривает возможности для реализации корпоративных климатических проектов с перспективой создания добровольного рынка торговли углеродными единицами. Минэкономики уже подготовило законопроект о проведении эксперимента по госрегулированию выбросов СО2 и обращению углеродных единиц в Сахалинской области. Его цель — достижение углеродной нейтральности области к концу декабря 2025 года. Предполагается, что единицы сокращения выбросов, появившиеся в ходе эксперимента, могут быть использованы компаниями для компенсации своего углеродного следа и будут признаны ЕС, что крайне важно ввиду европейских планов ввести трансграничное углеродное регулирование.

Россия могла бы стать крупным участником международных инициатив — из-за высокой энергоемкости производств, а также больших возможностей по реализации лесных проектов, а стоимость кредитов может быть дешевле, чем в других странах.

Татьяна Едовина