Израиль идет на очередные внеочередные

Израиль готовится к четвертым за два года выборам в Кнессет. При этом в стране не исключают, что итоговый расклад сил не позволит сформировать стабильное правительство и за этими выборами последуют еще одни. Как и год назад, главный вопрос голосования — сможет ли действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху удержаться у власти.

Борьба с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями стала основной темой избирательной кампании в израильский Кнессет. На второй план ушла модная на прошлых выборах тема близости действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху с мировыми лидерами, в том числе президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Не сработало и главное внешнеполитическое достижение Нетаньяху последнего года — нормализация отношений с арабскими странами, известное как «Соглашения Авраама». Планировавшийся с помпой визит израильского премьера в ОАЭ несколько раз был отложен. Попытку совершить его буквально накануне выборов пресекли в Абу-Даби. «ОАЭ не будут участвовать ни в каких внутренних предвыборных кампаниях в Израиле ни сейчас, ни когда-либо»,— написал на прошлой неделе в своем Twitter государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш. В итоге главным козырем Нетаньяху стали одна из лучших в мире кампаний по вакцинации населения от коронавируса и обещания улучшить экономические показатели, пострадавшие во время пандемии. «Я зациклен на теме жизни и здоровья израильских граждан и на теме экономики»,— сказал Биньямин Нетаньяху в интервью израильскому русскоязычному сайту Newsru.co.il. Обращаясь в нем к избирателям, он попросил: «Дайте мне силы закончить начатое, привести экономику к новым высотам и, разумеется, обеспечить безопасность страны, как я делал до сих пор».

Предстоящие во вторник выборы в Кнессет — уже четвертые за два года. Предыдущие состоялись всего год назад. В 2019 году израильтяне выбирали депутатов дважды — в апреле и сентябре. Согласно израильскому законодательству, право сформировать кабинет министров получает лидер партии, набравшей наибольшее число голосов, или же собравший больше всего рекомендаций депутатов Кнессета. Однако если он в итоге не может заручиться парламентским большинством (61 из 120 депутатов), право формировать правительство переходит его главному конкуренту, а в случае неудачи последнего — любому депутату Кнессета.

По результатам выборов 2019 года ни одна из партий не смогла сформировать правящую коалицию. В апреле 2020 года, спустя полтора месяца после выборов, две ведущие политические силы Израиля партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху и блок «Кахоль-Лаван» Бени Ганца достигли коалиционного соглашения, договорившись о ротации — каждый из лидеров получал право управлять правительством в течение полутора лет. Это соглашение стоило Бени Ганцу раскола блока. Из него вышли две партии — «Йеш атид» Яира Лапида и ТЭЛЕМ Моше Яалона. Сам Бени Ганц объяснял свой выбор желанием уберечь страну от четвертых подряд выборов на фоне пандемии коронавируса. Но долго коалиция все равно не просуществовала. В декабре политики не смогли договориться о бюджетах на 2020 и 2021 годы, что автоматически отправило страну на новые выборы.

К очередному голосованию в Израиле появились новые партии, новые лидеры, но главный вопрос избирательной кампании остался прежним: «Или Биби, или против Биби». Сокращенным именем Биби в Израиле принято называть Биньямина Нетаньяху, который бессменно остается на посту премьер-министра с 2009 года. До этого он возглавлял правительство с 1996 по 1999 год. В ноябре 2019 года премьеру были предъявлены обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, что вызвало волну протестов части населения против Биньямина Нетаньяху. Однако по израильским законам премьер может оставаться на своем посту до тех пор, пока против него не будут вынесено обвинительное заключение. Суд же может надолго затянуться.

«Эти выборы были навязаны всей стране одним человеком — Биньямином Нетаньяху. Он не хотел выполнять подписанное собственными руками соглашение о ротации на посту премьера и воспользовался техническим параграфом в законе, который обязывает Кнессет распуститься в случае непринятия государственного бюджета»,— подчеркнул в беседе с “Ъ” депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. По его словам, против продолжения каденции Нетаньяху выступают партии, которые считают действия правительства в год пандемии провальными. «Нетаньяху отказывается взять на себя ответственность за смерть 6 тыс. израильтян, Нетаньяху обвиняет всех кого угодно в провалах в экономике и делает все, чтобы остановить судебный процесс над ним. Это печально и больно. Человек, который имеет заслуги перед страной и уже вошел в историю Израиля как премьер-министр, находившийся больше всего у власти, сегодня действует исходя из своего личного интереса. А его интерес — остановить суд и избежать тюрьмы»,— отметил Евгений Сова.

Однако расклад сил по сравнению с предыдущими выборами не сильно изменился. Ни у «Ликуда» с союзниками, ни у соперников Биньямина Нетаньяху может не оказаться достаточного числа мандатов для формирования правительства. «Ликуд» по-прежнему лидирует (около 30 мандатов), хотя, по прогнозам, получает чуть меньше голосов, чем на предыдущих выборах. В декабре партию покинул Гидеон Саар — единственный политик, бросивший вызов Биньямину Нетаньяху на внутренних праймериз и набравший около четверти голосов однопартийцев. «На смену идеологической дискуссии внутри партии пришло обслуживание личных интересов человека, возглавляющего ее. Интересов, в том числе касающихся судебного процесса. Это обслуживание граничит с культом личности. Верность идеологии, ценностям сменили подхалимство и стремление понравиться лидеру»,— заявил Гидеон Саар, хлопая дверью. Основанной им партии «Тиква хадаша» («Новая надежда») в начале избирательной гонки прочили около 20 мандатов, а его самого называли реальным кандидатом на пост премьер-министра, памятуя, что после прошлых выборов многие партии были готовы пойти на коалицию с «Ликудом», но без Биньямина Нетаньяху. Гидеон Саар предоставил им такую возможность. Однако за три месяца рейтинг партии снизился, сейчас ей пророчат около 10 мандатов или даже меньше.

На втором месте среди соперников «Ликуда» партия «Йеш атид» с 18–19 мандатами, но это не значит, что Яир Лапид автоматически становится конкурентом Нетаньяху в борьбе за премьерское кресло. Центристская и отчасти близкая к левым «Йеш атид» подписала соглашение об остаточных голосах с тремя откровенно правыми партиями: «Новой надеждой», «Яминой» Нафтали Беннета и «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана. Речь идет о перераспределении голосов избирателей в случае их нехватки для полного мандата. Фактически это может быть основой для политического союза при формировании коалиции. При этом лидеры всех четырех партий не доверяют друг другу. Прежде всего ни у кого нет уверенности, что лидер правой партии «Ямина» Нафтали Беннет согласится на премьерство Яира Лапида или же в последний момент не поддержит блок Нетаньяху. В любом случае все четыре основных оппонента премьера стараются пока не оглашать свои предпочтения, ожидая окончательных результатов голосования. Только мандатов четырех партии для коалиции не хватит. При израильской системе решающую роль может сыграть даже самая маленькая партия, с трудом преодолевшая электоральный барьер в 3,25% голосов избирателей. Основной политический торг начнется после того, как будут объявлены официальные итоги выборов. Однако многие в Израиле опасаются, что политического компромисса достичь не удастся или он вновь будет не долгим и страна будет втянута в пятые подряд выборы.

Марианна Беленькая