7,49 процента составила средневзвешенная процентная ставка по кредитам малым и средним предприятиям (МСП) на срок более года, сообщил Банк России. За месяц ставка снизилась на 0,13 процентного пункта (п. п.) — ее уровень в январе соответствовал значениям середины прошлого года, оставаясь существенно ниже значений за январь 2020 года (на 2,06 п. п.). По сравнению с январем 2020 года общий объем предоставленных кредитов в январе 2021 года был на 6,2% выше, а их количество и число заемщиков, получивших кредит, стало меньше — на 6,2% и 5,0% соответственно. При этом в целом доля заемщиков в общем числе субъектов МСП на начало февраля составила 8,3%, что на 3,6 п. п. больше, чем год назад.