Покушения на полицейского назвали терроризмом

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (ГУРОВД СКР) завершило расследование в отношении участников так называемого боевого крыла общины последователей ингушского религиозного деятеля Батала-Хаджи Белхороева. Всем им инкриминировали организацию террористического сообщества или участие в нем, а также совершение терактов в отношении полицейских и мирных жителей.

Следователи ГУРОВД СКР во вторник завершили процедуру предъявления обвинений в окончательной редакции 12 фигурантам громкого уголовного дела преступной группы, действовавшей в Ингушетии и других регионах России. По данным “Ъ”, обвинять последователей Батала-хаджи следователи начали еще в пятницу — следственные действия проводились в СИЗО Москвы и Владикавказа.

В итоге в зависимости от роли каждого фигурантам были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 205.4, п. "б" ч. 3 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем; террористические акты и организация их совершения; незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

Как считает следствие, сообщество было создано «в угоду личным интересам» его организаторов, которые намеревались подорвать политическую, экономическую и социальную обстановку в Ингушетии, а также нарушить нормальное функционирование органов государственной власти и социальных институтов.

При этом основным объектом нападений экстремистов стал начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, который пытался расследовать деятельность боевого крыла общины.

Входившие в него люди промышляли разбоями, вымогательствами и другими преступлениями общеуголовной направленности, но все они остались вне уголовного дела, расследование которого закончили в СКР.

По данным следствия, чтобы убрать майора Эльджаркиева, экстремисты публично объявили его в связях с ваххабитами, а также назвали убийцей одного из лидеров вирда. Эта версия проверялась в СКР, но своего подтверждения не нашла.

В ходе первого нападения, произошедшего 12 января 2019 года на трассе «Кавказ», участниками террористического сообщества был обстрелян следовавший из Чечни автомобиль с Ибрагимом Эльджаркиевым. В результате пострадали двое гражданских лиц, сотрудник полиции получил тяжелые огнестрельные ранения, а боец Росгвардии Заурбек Плиев был убит.

Сам Ибрагим Эльджаркиев тогда не пострадал. Второе нападение на него совершено 2 ноября того же года уже в Москве — полицейский и его брат Абдулахмед Эльджаркиев, работавший врачом, были убиты. Нападениям, по версии следствия, предшествовала длительная слежка за жертвой, в которой участвовало несколько групп злоумышленников.

Исполнителем двойного убийства, по версии следствия, выступал Корейш Картоев, вскоре по чужим документам улетевший в Турцию. Он и еще 12 человек объявлены в международный розыск.

Все они остались в так называемом основном деле террористического сообщества, а выделенное из него после ознакомления дело будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру, а затем и в суд. Учитывая статьи обвинения, рассматривать его будет 2-й Западный окружной военный суд.

Хасан Полонкоев Фото: Следственный комитет РФ

Главарем боевого крыла вирда следствие считает бизнесмена Хасана Полонкоева — земляка лидера баталхаджинцев — депутата парламента Ингушетии, экс-главы республиканского отделения Фонда социального страхования Якуба Белхороева, который сейчас содержится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в растрате. По данным следствия, он организовал девять эпизодов хищений из фонда на общую сумму 19 млн руб., назначая как себе самому, так и своим близким родственникам и знакомым выплаты в связи с фиктивными несчастными случаями на производстве. Якубу Белхороеву обвинение в терроризме пока предъявлять не стали и перед судом он предстанет за растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Николай Сергеев