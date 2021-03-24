ЦБ обналичит банки

Банк России планирует передать крупнейшим банкам функцию снабжения наличными деньгами банки помельче. Это будет способствовать повышению скорости оборачиваемости денежных средств и, в конечном счете, сокращению затрат на фондирование. Однако другие банки опасаются, что таким образом лидеры рынка получат конфиденциальную информацию об их бизнесе в регионах. Кроме того, участники рынка считают, что ныне бесплатная услуга со временем со временем станет платной.

Во вторник, 23 марта Банк России опубликовал Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы. Зампред ЦБ Михаил Алексеев сообщил, что в ближайшие пять лет регулятор будет оптимизировать оборот наличных в партнерстве с коммерческими банками, некоторым из них будут переданы на хранение наличные, принадлежащие ЦБ.

В документе отмечается, что практика работы кредитных организаций с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, предполагает выделение в кассовых подразделениях банков отдельных специальных кладовых. К такому сотрудничеству будут допущены только самые надежные банки. В документе говорится, что начиная с 2021 года подать заявку на участие в программе могут кредитные организации с капиталом не менее 130 млрд руб. Также банк-участник программы должен принадлежать ко второй квалификационной группе по степени финансовой устойчивости и выше или иметь кредитный рейтинг не ниже АА(RU) (АКРА) или ruAA («Эксперт РА»). В 2021–2025 годах предполагается обеспечить передачу наличных денег, принадлежащих Банку России, не менее чем в 60 кассовых подразделений кредитных организаций.

В настоящее время четыре кассово-инкассаторских центра Сбербанка работают по технологии хранения денежной наличности ЦБ. Это потребовало доработок, установки необходимых технических и программных средств. Однако такая технология позволяет повысить скорость оборачиваемости денежных средств, в результате чего стало возможным сократить затраты на фондирование, отметили в банке. В ВТБ сообщили, что готовы участвовать в новом проекте Банка России. «По предварительным оценкам, нам удастся обеспечить экономию расходов на фондирование и перевозку денег между ВТБ и Банком России, что в результате приведет к совокупному снижению затрат на налично-денежное обращение»,— считают в банке.

Как считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, передача ЦБ функции снабжения наличными на аутсорсинг в уполномоченные банки позволит ему сократить затраты на свою инфраструктуру в регионах, а для отдельных банков, имеющих развитую инкассаторскую службу и сеть подготовленных хранилищ, это может стать дополнительным сегментом бизнеса. «Скорее всего, этот формат будет востребован в "миллионниках", исключая Москву и Санкт-Петербург, а также в средних и небольших городах»,— считает он.

Именно превращения этой услуги в бизнес опасаются банкиры. По словам собеседников “Ъ” в ряде банков, им уже рекомендовали заключать договоры с крупнейшими игроками на кассовое обслуживание, потому что рассчетно-кассовые центры (РКЦ) Банка России планируется сокращать. Очевидно, это будет одним из элементов объявленной регулятором «оптимизации затрат на основе развития технической инфраструктуры, а также формирования партнерских отношений с банками», указывает один из банкиров.

Банки в этой ситуации волнуют не столько потенциальные проблемы с наличностью, сколько передача конкурентам информации, составляющей коммерческую тайну. «Им будет доступна вся информация о нашей потребности в наличных средствах по всей стране по дням. Исходя из этих данных они смогут делать выводы об успешности нашей работы в том или ином регионе, приходить в них и забирать бизнес»,— отметил представитель крупного банка. Кроме того, сегодня получение наличных от Банка России для кредитных организаций бесплатно. Предполагается, что коммерческие банки-участники проекта также будут предоставлять эту услугу бесплатно. Но некоторые участники рынка высказали опасение, что спустя какое-то время за этот сервис или какие-то опции будет введена плата, например, при пересчете купюр или заказе определенного набора номиналов.

Максим Буйлов