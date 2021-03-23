Матыцин приостановил деятельность во главе Международной федерации студенческого спорта

Министр спорта России Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства. Согласно нему, господин Матыцин отстранен до 17 декабря 2022 года.

Первый вице-президент FISU Леонц Эдер будет выполнять обязанности президента до декабря 2022 года. Будучи избранным на второй четырехлетний срок 16 ноября 2019 года, Олег Матыцин вернется на пост президента 17 декабря 2022 года.

«FISU выражает огромную признательность Олегу Матыцину. Его бесспорная приверженность университетскому спорту охватывает десятилетия и ключевые руководящие должности на национальном, континентальном и международном уровнях»,— сказал господин Эдер. «Мы глубоко благодарны за то, что страсть Олега к работе FISU не уменьшилась из-за этого временного положения дел».

В декабре 2020 года CAS подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA пакета жестких санкций. Однако в итоговом варианте наказание было смягчено. В частности, с четырех до двух лет был уменьшен срок действия санкций (отсчет идет с 16 декабря 2020 года). Также CAS не поддержал положения, предписывавшие россиянам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе без использования на форме слова «Россия» или цветов российского флага.

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