Шофер консульства России в Страсбурге подсел на велосипеды Полиция полагает, что он украл 300 штук и продал их

Член французской правящей партии «Вперед, Республика!», муниципальный советник Страсбурга Ален Фонтанель опубликовал на своей странице в Twitter историю о том, как украденный у него велосипед оказался в руках сотрудника российского консульства. Полиция начала расследование, и выяснилось, что россиянин c января 2020 года в общей сложности выставлял на продажу около 300 велосипедов на сумму не менее €100 тыс. Месяц назад подозреваемый, не обладающий дипломатическим иммунитетом, покинул Францию и вернулся в Россию.

По словам Алена Фонтанеля, в начале февраля он лишился своего электрического велосипеда, который был украден возле французского представительства Совета Европы. Бывший заместитель мэра Страсбурга подал заявление в полицию, а затем увидел принадлежавший ему велосипед на сайте частных продаж Leboncoin. Вместе с владельцем на встречу, назначенную на 14 февраля у входа в консульство России в Страсбурге, пришли полицейские.

Они задержали продавца, 40-летнего сотрудника дипломатического представительства.

Мнимым покупателям тот предъявил фальшивый счет о покупке, заверенный печатью консульства.

Задержанный не имел дипломатического иммунитета и работал в консульстве водителем.

Вместе с велосипедом политика были конфискованы три других велосипеда, не числящихся в розыске, но происхождение которых показалось полиции подозрительным. Как пишет агентство AFP, c января 2020 года подозреваемый выставлял на продажу около 300 велосипедов на общую сумму не менее €100 тыс.

Электрические велосипеды очень популярны во Франции, особенно в дипломатическом Страсбурге, где депутаты хвастаются друг перед другом самыми экологически чистыми средствами транспорта. Средняя стоимость колеблется от €1,25 тыс. до 2 тыс., но в зависимости от модели может подниматься до €3–6 тыс. Разумеется, это изобилие привлекает воров — недаром город заслужил репутацию «Столицы велосипеда... краденого». Полиция настаивает на том, чтобы владельцы велосипедов наносили на них специальные опознавательные знаки. Именно благодаря такой маркировке велосипед, выставленный на продажу россиянином, был идентифицирован как принадлежащий Алену Фонтанелю.

После допроса в течение 24 часов работник консульства был отпущен, но следственные действия в отношении него продолжились.

Когда следователи вновь вызвали подозреваемого на допрос, обнаружилось, что тот выехал в Россию «по состоянию здоровья».

Во Франции выдан ордер на его розыск.

“Ъ” обратился в консульство РФ в Страсбурге с просьбой о комментариях, дипломаты попросили письменный запрос, но пока что на него не ответили.

Алексей Тарханов, Париж