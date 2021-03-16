Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба Фонда «Росконгресс».

По словам первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова, приоритетом станут безопасность и организация комфортного доступа на площадку мероприятия. Для этого должен быть организован контроль состояния здоровья прибывающих в Петербург пассажиров, а системы вентиляции «Экспофорума» оборудуют устройствами обеззараживания.

В пресс-службе добавили, что иностранные участники ПМЭФ активно выражают заинтересованность в очном участии в мероприятиях.

В прошлом году ПМЭФ был отменен из-за пандемии. В текущем году форум пройдет 2–5 июня в КВЦ «Экспофорум». Ранее сообщалось, что мероприятие могут провести в очно-заочном формате.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Половинчатый ПМЭФ»