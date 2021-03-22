Пенсионер отказался признаться в реабилитации нацизма Воронежца судят за то, что он послал фото Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

Воронежский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении пенсионера Александра Хорошильцева, который в мае прошлого года отправил портрет Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка». Мужчина вину не признал и объяснил свой поступок неприязнью к патриотической акции. Он считает, что его действия следует трактовать как трансляцию запрещенной в России нацистской символики, за что, согласно КоАП, грозит небольшой штраф, а не реальный срок. Накануне председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемые в аналогичных преступлениях уже понесли заслуженное наказание.

В Воронежском областном суде в понедельник состоялось первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы). Обвиняемым является 63-летний безработный пенсионер Александр Хорошильцев.

По версии следствия, в начале мая прошлого года он скачал с Wikipedia изображение Адольфа Гитлера в форме со знаками отличия и свастикой и с целью размещения отправил его на сайт патриотической акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы. Напомним, в 2020-м в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции она проводилась oнлайн: любой желающий мог отправить на специальный ресурс информацию об участвовавшем в войне родственнике с фотографией. Изображение Гитлера обвиняемый подписал «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

«Александр Хорошильцев обвиняется в реабилитации нацизма и одобрении преступлений, установленных международным военным трибуналом»,— зачитал обвинительное заключение начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Воронежской области Олег Шорохов.

Подсудимый заявил, что не признает вину в инкриминируемых ему деяниях.

«Я не собирался реабилитировать нацизм. Да у меня бы и не хватило сил,— сказал Александр Хорошильцев после выступления гособвинителя.— Нацизм не прижился нигде: ни в Германии, ни в Италии. Какой смысл его реабилитировать?»

Также он вкратце описал свою версию произошедшего. Весной прошлого года ему пришел запрос от банка данных сайта «Бессмертный полк» с предложением разместить на нем фотографию участника войны. «Я посчитал, что это спам. Мне не нравится этот сайт, и я ему в ответ послал фотографию Гитлера. Там было сказано, что если они разместят фотографию, то мне об этом скажут. Мне ничего не сказали, значит, ее не разместили на сайте. А обвинение говорит, что я опубликовал фотографию Гитлера. Даже по телевидению так сказали»,— рассказал Александр Хорошильцев. По его словам, информацию о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, он отправил на сайт «Память народа».

Судья Ольга Шингарева задала вопрос: понятно ли Александру Хорошильцеву обвинение. Подсудимый спросил, почему ему не вменяется публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, предусмотренное ст. 20.3 КоАП (максимальная санкция для граждан — 2,5 тыс. руб. штрафа). Ольга Шингарева разъяснила, что суд рассматривает дело в рамках предъявленного обвинения.

На первом заседании были оглашены письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы исследования социальных сетей обвиняемого. В документах следователь отмечал, что Александр Хорошильцев состоит в группах сторонников оппозиционера Алексея Навального и добавлял видео политика на свою страницу. На следующем заседании, 29 марта, планируется провести допрос свидетелей, которые смогут прибыть в суд. «Может, не надо все-таки приглашать? А то я не доживу до конца следствия, больше полгода меня мурыжат»,— обратился Александр Хорошильцев к судье.

«Не надо нас пугать, что вы такое говорите? Разве мы вас тут обижаем? Я думаю, мы с вами расстанемся как можно быстрее. Мы все в этом заинтересованы»,— парировала Ольга Шингарева.

В понедельник «РИА Новости» опубликовало интервью председателя СКР Александра Бастрыкина, который заявил, что люди, размещавшие на сайтах акции «Бессмертный полк» фотографии нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание. Например, житель Татарстана в конце прошлого года получил год условно, а жителя Кемерово оштрафовали на 120 тыс. руб.

Сергей Толмачев, Воронеж