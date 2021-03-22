Свердловский губернатор выдвинулся на праймериз «Единой России» в Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов от партии по списку в Госдуму. Как пояснили в региональном отделении партии, глава региона намерен выдвигаться по единому федеральному округу.

Господин Куйвашев подчеркнул, что для него главное в участии в праймериз — поддержка выборов, представление планов «Единой России», а также «привлечение широкого внимания к программам кандидатов и партии».

Напомним, выборы депутатов в Госдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября. Ранее документы для участия в праймериз подал депутат Госдумы от Свердловской области, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Отметим, что о намерении вновь баллотироваться заявляли Антон Шипулин и вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Председатель реготделения «Единой России» Виктор Шептий напомнил, что регистрация участников праймериз продлится до 29 апреля. По его словам, в этом время «наряду с состоявшимися политиками интерес проявят много новых людей».

Анастасия Реутова, Екатеринбург