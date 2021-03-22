Иван Ургант заразился COVID-19

Телеведущий Иван Ургант сообщил, что заразился коронавирусом COVID-19. Как будет выходить его ежедневное шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», пока неизвестно.

«Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи»,— написал он в Twitter.

По последним данным, в России выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано более 95 тыс. летальных исходов. За последние сутки зафиксировано 9,2 тыс. новых случаев заражения и 361 смертельный случай. Вакцинация от COVID-19 началась в стране в середине декабря 2020 года. К середине марта 2021 года привились около 5,3 млн россиян (3,7% населения).