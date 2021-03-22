В «Северном потоке» отстегнули «золотые парашюты»

Савеловский суд Москвы продлил арест бывшего генерального директора АО «Гипрокислород» (входит в ПАО «Объединенные машиностроительные заводы») Александра Бехера. Экс-топ-менеджер, подписавший распоряжение о «золотых парашютах» своим подчиненным, обвиняется в покушении на мошенничество с целью хищения 67 млн руб. бюджетных средств в рамках проекта «Северный поток-2». Господин Бехер свою вину не признает, утверждая, что действовал в рамках своих полномочий.

Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Гипрокислород» (инжиниринговая компания, занимающаяся кислородным производством для металлургических предприятий и азотно-кислородным производством для нефтеперерабатывающих заводов) Александра Бехера СУ СКР по Северному округу Москвы возбудило 22 октября 2020 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, господин Бехер в конце января 2019 года разработал преступный план по хищению денежных средств АО «Гипрокислород» из фонда заработной платы, сформированного из бюджетных средств, выделяемых для реализации межгосударственного проекта «Северный поток-2». С этой целью господин Бехер, по версии следствия, с конца января по конец мая 2019 года составил подложные дополнительные соглашения с 47 сотрудниками организации, согласно которым в случае их увольнения под тем или иным предлогом им должно быть выплачено по 6 ежемесячных зарплат к имеющимся гарантиям и компенсациям, что составляло в общей сложности 67 млн руб.

Основанием для уголовного дела послужило обращение в правоохранительные органы директора по претензионно-правовой работе АО «Гипрокислород». По версии заявителя, в мае 2020 года, когда в должность нового гендиректора организации вступил Дмитрий Козлов, руководитель отдела кадров доложила тому, что получила от Александра Бехера папку с допсоглашениями о необходимости выплатить 47 работникам, от топ-менеджеров до водителя и секретаря, так называемые «золотые парашюты» в случае увольнения. Причем это произошло в последний день работы господина Бехера на предприятии.

В ходе предварительного следствия было установлено, что ранее в личных делах сотрудников таких соглашений не было, и они никаким образом с точки зрения финансов не оформлялись. Кроме того, по версии следствия, «золотые парашюты» противоречили уставу организации. Также выяснилось, что значительная часть допсоглашений о выплатах была датирована ноябрем 2018 года, а в указанные в документах даты многих из сотрудников, которым выписали «золотые парашюты», как и самого господина Бехера, не было на предприятии. Помимо этого оказалось, что подобные вознаграждения не предусмотрены нормативными актами акционерного общества, и за все время его существования никому не выплачивались. По версии следствия, в случае выплаты денежных средств по допсоглашениям ущерб АО составил бы 67 млн руб., притом что организация на тот момент имела убытки на 59 млн руб. В результате следствие пришло к выводу, что господин Бехер, будучи гендиректором, не мог не знать о финансовом положении предприятия и негативных последствиях своих действий. Кроме того, в распоряжении следствия оказались видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие факт того, что все уволенные сотрудники побывали у господина Бехера в кабинете в последний день его работы в должности гендиректора, получив «добро» на получение «золотых парашютов».

Следует отметить, что из 47 бывших работников АО «Гипрокислорода» только 10 человек обращались в различные суды Москвы, чтобы взыскать с АО выплаты по допсоглашениям на 21,2 млн руб., однако им было отказано из-за того, что подобные вознаграждения не предусмотрены.

По версии защиты господина Бехера, который себе «золотой парашют» не выписывал, обвинение бывшему гендиректору предъявлено необоснованно, и опирается на не доказанные следствием данные. В частности, по словам одного из его адвокатов Сергея Ахундзянова, заявитель в лице директора по правовым вопросам АО «Гипрокислорода» сообщил правоохранителям, что для выплаты денежных средств могли быть использованы бюджетные средства для реализации проекта «Северный поток-2». Однако, как пояснил господин Ахундзянов, это не соответствует действительности, так как проект финансируется частными инвесторами, а не из бюджета, на что защита указывала в судах первой и второй инстанции. И доказательств того, что Александр Бехер действовал из «корыстных побуждений и единого преступного умысла со своими подчиненными», следствием суду не было представлено. По мнению защиты, заключение господина Бехера под стражу противоречит нормам УПК, однако Савеловский райсуд эти доводы счел неубедительными.

Юрий Сенаторов