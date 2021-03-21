ЦБ объяснил, что делать в случае получения «ошибочного» перевода

Центробанк дал рекомендации, что делать, если на банковскую карту поступил «ошибочный» перевод, а затем его попросили вернуть. ЦБ предупреждает, что зачастую это часть схемы по отмыванию денег, и предостерегает от самостоятельного возврата средств. Тратить полученные таким образом деньги также нельзя, чтобы не стать соучастником финансового преступления.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод»,— приводит «РИА Новости» рекомендацию регулятора.

Получившему деньги также следует обратиться в свой банк, сообщить о неизвестном переводе и написать заявление на возврат денег, пишут специалисты ЦБ.

На этой неделе в России выявили схему мошенничества под видом поддержки от государства. Мошенники стали красть личные и банковские данные россиян, сообщая им о поступлении средств «бонусного зачисления». После получения СМС предлагается перейти по ссылке и подтвердить получение, в случае отказа мошенники грозят судебным разбирательством.