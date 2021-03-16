В России выявили схему мошенничества под видом поддержки от государства

Мошенники стали красть личные и банковские данные россиян, сообщая им о поступлении средств «бонусного зачисления по программе поддержки» от государства. После получения СМС предлагается перейти по ссылке и подтвердить получение, в случае отказа мошенники грозят судебным разбирательством. ЦБ РФ рекомендовал при получении подобных сообщений перепроверять информацию на официальных сайтах и не переходить по предложенным ссылкам.

Ссылка из СМС ведет на ресурс, который, как правило, является подделкой официальных сайтов ведомств. На сайте нужно подтвердить легитимность получения бонусной поддержки. «За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение»,— рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева «РИА Новости».

В итоге мошенники получают личные данные и данные карт для хищения денег или незаконного использования персональной информации. Госпожа Лазарева напомнила, что любая адресная помощь и поддержка производится только по запросу гражданина.

«В случае поступления сообщений от имени государственных структур о каких-либо выплатах необходимо проверять информацию на официальном сайте данного ведомства или звонить по его официальным телефонам»,— сообщила пресс-служба Банка России.

Ранее ЦБ сообщил, что работает над возможностью дать клиентам российских банков право ограничивать дистанционный доступ к своим счетам.