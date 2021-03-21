ЕС призвал Турцию пересмотреть выход из конвенции по защите женщин

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Турцию пересмотреть решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Он выразил сожаление и непонимание по поводу решения турецких властей.

«Пришло время проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать. Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула. <...> Мы не можем не призвать Турцию отменить свое решение»,— говорится в заявлении господина Борреля.

В субботу, 20 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции. Власти при этом сказали, что это «не уменьшает и не увеличивает» ответственность по предотвращению нарушений. Вице-президент Турции Фуат Октай сказал, что борьба за положение женщин будет продолжена «при сохранении наших традиционных ценностей». По его мнению, «нет необходимости искать лекарство снаружи», а решение есть «в традициях и обычаях».

Конвенция была принята в Стамбуле 11 мая 2011 года. Ее подписали 46 стран и Евросоюз. К марту 2021 года ее ратифицировали 18 государств. Турция была первой страной, ратифицировавшей документ. Конвенция устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин. Государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое, физическое и сексуальное насилие, преследование, принудительный брак, принудительные аборты и принудительную стерилизацию.