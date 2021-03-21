На Украине возбудили дело о хулиганстве после митинга националистов

Полиция Киева начала уголовное производство по статье «Хулиганство» УК Украины после митинга националистов в столице. Задержан «один из самых агрессивных участников», говорится в сообщении.

«Это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)»,— говорится в сообщении полиции.

Вечером 20 марта сторонники Сергея Стерненко, бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» (объединение националистических организаций, запрещено в РФ), собрались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского. Участники акции наносили надписи на стены здания офиса, взрывали петарды и запускали фейерверки.

О предыдущих акциях в поддержку Сергея Стерненко — в материале “Ъ” «Оппозиция в Киеве разожглась не на шутку».