Ученые из Германии и Норвегии заявили о связи вакцины AstraZeneca с тромбозом

Группы ученых из Норвегии и Германии независимо друг от друга определили, что вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca может привести к аутоиммунной реакции, приводящей к образованию тромбов в головном мозге, сообщает The Wall Street Journal. О результатах исследования сообщили представители госпиталя Университета Осло и клиники Грайфсвальдского университета.

«Только вакцина может объяснить, почему у этих людей (с тромбозом после вакцинации.— “Ъ”) проявился этот иммунный ответ»,— сказал главный врач госпиталя Университета Осло Пал Андре Холм по итогам исследования. Он заявил, что его команда определила антитело, вырабатываемое вакциной и вызывающее недоброжелательную реакцию.

Профессор клиники Грайфсвальдского университета Андреас Грайнахер сообщил, что если человек испытывает головокружение, боли или ухудшение зрения на четвертый день после вакцинации препаратом AstraZeneca, то ему нужно сдать анализ крови. «Это осложнение проявляется у очень, очень небольшого числа людей. Но теперь мы знаем, как лечить пациентов»,— сказал он и отметил, что с реабилитацией справится любой госпиталь среднего уровня.

Напомним, несколько европейских стран временно отказались от применения вакцины AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, а также Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и регуляторы Великобритании и Нидерландов заявили о безопасности вакцины. После вердикта EMA Германия, Италия, Нидерланды, Болгария, Литва, Латвия и Франция возобновили использование вакцины.

Подробнее о возобновлении применения препарата — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca возвращается в оборот».