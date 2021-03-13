13 марта, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

«Роскосмос» опубликовал фотографии нового дизайна ракет «Союз»

«Роскосмос» представил фотографии нового дизайна ракет «Союз-2». Космический аппарат будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ.

Обычно серые окантовки заменят на корпоративный ярко-синий цвет, присущий ее основной символике. Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит стандартный белый цвет. В остальном — оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим.

Новый дизайн ракеты будет представлен во время пуска, который запланирован на 20 марта. Предполагается, что и другие пуски этого года будут проводиться в новой цветовой гамме.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя