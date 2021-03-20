Из Европы пропадают ядерные бомбы

Авторитетная исследовательская организация — Федерация американских ученых — утверждает, что США за последние годы существенно сократили количество своего тактического ядерного оружия в Европе: с 150 до 100 авиабомб. Официально об этом, однако, не объявлялось. Собеседники “Ъ” в госструктурах РФ допускают, что некоторые бомбы могли быть заменены на меньшее количество их модернизированной версии (B61-12). Но большая часть единиц была якобы вывезена с базы Инджирлик в Турции, с властями которой у США в последнее время ухудшились отношения. Россия ранее не раз призывала Соединенные Штаты убрать свои бомбы с территории европейских стран.

О якобы происшедших изменениях сообщили известные эксперты Федерации американских ученых (FAS) Ганс Кристенсен и Мэтт Корда. В их новом обзоре состояния ядерных сил США утверждается, что количество американских ядерных гравитационных бомб B61 в Европе снизилось до ста единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции).

Российские власти неоднократно называли факт размещения американского ядерного оружия в Европе «пережитком холодной войны». Особое раздражение Москвы вызывает концепция «совместных ядерных миссий НАТО», основываясь на которой неядерные страны альянса собственно и размещают атомные бомбы на своей территории, а их пилоты обучаются навыкам обращения и применения ядерных вооружений. Российские власти настаивают на том, что это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, с чем США категорически не согласны. Как бы то ни было, в Москве ранее неоднократно говорили, что согласятся обсуждать с американцами судьбу российского тактического ядерного оружия, только если Вашингтон уберет свои бомбы из Европы.

Официально власти США об изменении численности своего тактического ядерного оружия в Европе не сообщали. Источники “Ъ” в госструктурах РФ говорят, что ни Соединенные Штаты, ни НАТО, ни европейские члены альянса и по закрытым каналам не уведомляли Россию о сокращении ядерного арсенала в Европе. «Возможно, изменения, если они имели место, связаны с модернизацией этих бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей»,— допустил один из собеседников “Ъ”.

В 2020 году немецкие СМИ сообщали, что часть американских авиабомб, расположенных на базе в Бюхеле, могла быть заменена на новейшую их модификацию B61-12. Она отличается от предыдущих (в частности, от размещенных в Европе B61-3 и B61-4) хвостовой частью с рулями и усовершенствованной системой наведения, что значительно увеличивает точность поражения. B61-12 также может нести боеголовку изменяемой мощности (до 50 килотонн).

“Ъ” направил запрос в Пентагон, однако ранее американские официальные лица всегда отказывались раскрывать данные о численности и местах размещения своих арсеналов в Европе.

Между тем причиной количественных изменений могла стать, по мнению американских экспертов, не только модернизация арсенала. Больше всего авиабомб — около 50, по данным FAS, находилось на турецкой базе Инджирлик, однако из последнего обзора ученых следует, что как минимум 30 единиц были оттуда вывезены. Это якобы произошло после ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой на фоне попытки госпереворота в Турции в 2016 году. Турецкие власти тогда заявили: они имеют основания полагать, что путчисты координировали свои действия с США. Американские власти категорически отрицали какую-либо связь с организаторами неудавшегося переворота. Тем не менее руководство Турции тогда грозилось заблокировать доступ к авиабазе, арестовало ряд работавших там высокопоставленных местных военных и даже обесточило объект почти на неделю. После этих событий в Вашингтоне стали обсуждать (в том числе публично) необходимость вывоза бомб. Но о том, что часть из них все-таки была эвакуирована, власти открыто не сообщали. «Такие вещи всегда делаются тихо»,— пояснил “Ъ” Ганс Кристенсен.

В свою очередь, научный сотрудник Института по изучению вопросов мира и безопасности при Гамбургском университете Оливер Майер в колонке для газеты Die Zeit пишет, что «американские ядерные бомбы, по-видимому, утратили ценность как предмет торга в переговорах в сфере контроля за вооружениями» с Москвой. «Раньше любое сокращение арсенала осуществлялось только при гарантии встречных уступок со стороны России. Сейчас Москва вообще ничего не сделала — и, похоже, ее об этом даже не просили»,— отмечает он. По мнению эксперта, история с базой Инджирлик убедила американских военных, что с размещением ядерного оружия в Европе связаны большие риски. «При этом значение таких вооружений как политического символа солидарности внутри альянса и инструмента устрашения очень сильно преувеличено»,— полагает Оливер Майер. Он призывает власти ФРГ воспользоваться предстоящим обсуждением новой стратегической концепции НАТО, чтобы поднять вопрос о полном выводе американских бомб с территории неядерных европейских стран.

Дискуссия о целесообразности дальнейшего размещения на территории Германии ядерного оружия США активно велась в мае—июне прошлого года. Представители Социал-демократической партии требовали вывести его, но их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза были категорически против. В дискуссию тогда включились и внешние игроки: генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг напомнил, что США предоставляют европейцам «ядерный зонтик»; а американский посол в Берлине Ричард Гренелл призвал немцев «не подрывать солидарность, которая лежит в основе ядерного сдерживания НАТО» (см. “Ъ” от 16 мая 2020 года).

Председатель совета ПИР-Центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский не верит в сценарий вывода американского ядерного оружия с территории Европы. «А без этого количественные изменения, такие как те, о которых говорят ученые из FAS, значимого влияния на общую картину не окажут»,— сказал он “Ъ”. При этом эксперт отметил: если российская сторона будет уверена, что изменения имели место, это будет учитываться в планировании. «Что такое эти боезаряды? Это цели. Значит, произойдет корректировка оперативных планов. Вот и все»,— заключил собеседник Ъ".

Елена Черненко