Инфляция нащупала суперцикл

Еще год назад большая часть экономистов полагала, что рост цен во многих странах будет лишь замедляться либо колебаться на прежних уровнях. Среди причин назывались в основном структурные изменения в экономиках — от старения населения и замедления роста производительности до устойчивого снижения ставок. Это мнение подтверждалось отсутствием значимого ускорения роста цен, несмотря на реализацию масштабных программ количественного смягчения в США (первая была инициирована еще в ноябре 2008 года) и Европе.

В прошлом году регуляторы как в развитых, так и развивающихся странах прибегли к еще более выраженному смягчению, опасаясь резкого спада в условиях ковидных ограничений. Вкупе с фискальными мерами это наконец сказалось на показателях инфляции — так, на последнем заседании ФРС повысила свой прогноз с 1,8% до 2,4% (что выше таргета). Рынки стали ждать роста цен еще загодя, что отразилось в повышении требуемой доходности по гособлигациям.

В таких условиях центробанки развивающихся стран столкнулись как с внутренними факторами давления на цены, так и с внешними: в 2013 году, когда ФРС намекнула на ужесточение политики, на развивающихся рынках произошла резкая коррекция, отток капитала спровоцировал ослабление валют. Но в отличие от 2013 года, сейчас поведение монетарных регуляторов может оказаться для развивающихся стран не менее важным, чем действия национальных правительств, ФРС США или администрации Джо Байдена.

Российский ЦБ уже повысил ставку в прошлую пятницу, доведя ее до 4,5% (с учетом того, что инфляция в феврале выросла до 5,7%, аналитики ждут дальнейшего ужесточения политики). Бразильский регулятор 17 марта повысил ставку сразу на 0,75 п. п., до 2,75% (последнее повышение ставок было в 2015 году, инфляция в феврале ускорилась до 5,2% при таргете в 3,75%, что и обусловило такое решение).

Но турецкий центробанк, вероятно, даже в текущих условиях станет смягчать денежно-кредитную политику: президент страны на выходных отправил в отставку его главу Наджи Агбала и назначил на эту должность Шахапа Кавджиоглу после того, как регулятор в четверг повысил учетную ставку с 17% до 19%. С назначением Наджи Агбала в начале ноября инвесторы связывали надежды на прекращение давления правительства на центробанк, и этот шаг был воспринят крайне позитивно. За несколько месяцев ставка была повышена с 10,25% до 19% (инфляция уже много лет остается двузначной и сейчас составляет около 16%). Шахап Кавджиоглу неоднократно высказывался против высоких ставок — реализация такого подхода на практике грозит ослаблением лиры и потерей доверия инвесторов и может стать каноническим примером ошибочной монетарной политики, за которым регуляторы других стран смогут наблюдать в режиме реального времени.