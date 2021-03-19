Вениамина Соломенникова избрали председателем ЦИК Удмуртии

Члены центральной избирательной комиссии (ЦИК) Удмуртии единогласно избрали в качестве председателя Вениамина Соломенникова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, что ранее ЦИК России рекомендовал избрать бывшего омбудсмена республики Вениамина Соломенникова председателем ЦИК Удмуртии. Виктор Кушко, возглавлявший ЦИК региона, ранее стал омбудсменом. Эксперты отмечают, что к господину Кушко в последнее время появились вопросы, поэтому замена была ожидаемой. В то же время они не ожидают серьезных корректировок в подходах к работе ЦИК при новом руководителе.

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