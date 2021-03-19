Айти-дороги

Росавтодор планирует за 390,4 млн руб. разработать систему, которая c помощью технологий анализа больших данных Big Data будет формировать цены для госзакупок в сфере дорожного строительства. Система поможет автоматизировать и ускорить работы по формированию госконтрактов, утверждают в ведомстве. Ее задачами, по мнению экспертов, могли бы стать снижение злоупотреблений при формировании цен на строительство и обслуживание дорог.

Росавтодор планирует потратить 390,4 млн руб. до 2023 года на разработку автоматизированной системы для анализа ценообразования в дорожном строительстве (ИС ЦДС). Информация об этом содержится в плане цифровой трансформации ведомства, который был опубликован 26 февраля. Согласно информации на сайте Ростендера 12 февраля Росавтодор опубликовал закупку на разработку системы. Из тендерной документации следует, что система должна с помощью анализа больших объемов данных рассчитывать адекватную начальную (максимальную) цену контракта и сроки выполнения работ при подготовке тендеров, а также выявлять в них «аномалии». ИС ЦДС будет интегрирована с информационными системами Росавтодора и сайтом госзакупок.

Проблема в том, что сейчас цена контракта в дорожном строительстве определяется вручную, без машинного анализа, что замедляет подготовку закупок, отмечается в документах Росавтодора. В ведомстве “Ъ” объяснили, что система позволит управлять стоимостью выполнения работ в дорожной отрасли за счет анализа выполненных проектов с помощью технологии Big Data. В Росавтодоре отметили, что проект пока «не обеспечен финансированием».

Госконтракты в сфере дорожного строительства вызывают вопросы у Счетной палаты. 4 августа 2020 года ведомство сообщило о ряде аномалий в расходах на содержание дорог. Например, в среднем на содержание 1 км дорог федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн руб., а на содержание региональных дорог — почти в восемь раз меньше (288 тыс. руб. на 1 км.). Счетная палата также обратила внимание на низкий уровень конкуренции в закупках Росавтодора и слишком маленькую экономию при розыгрыше тендеров: по итогам 2019 года она составила лишь 1%, а большая часть контрактов была заключена с единственным участником и по начальной цене.

Строительство дорог — это самый объемный сегмент госзакупок в стране, и в нем, по мнению главы организации «СТОПкартель» Александра Кулакова, есть несколько способов украсть деньги.

«Первый способ — намеренно завысить начальную цену контракта, чтобы нужный подрядчик смог оставить часть средств себе, а бюджет их недосчитался»,— говорит он. Второй метод, по его словам, заключается, напротив, в том, чтобы занизить цены: «тогда подрядчик будет вынужден строить дорогу из некачественных материалов, из-за чего полотно быстро износится, и придется разыгрывать новый тендер на его ремонт». Система, которую хочет разработать Росавтодор, нужна не только отрасли дорожного строительства, но и в целом всем сегментам госзакупок, считает эксперт.

Проблема ценообразования в госзакупках существует, подтверждает гендиректор РТС-тендера Владимир Лишенков. По его мнению, Bid Data является наиболее перспективной технологией для определения адекватной цены контракта. «Она позволит учитывать множество факторов при расчете цены, в частности специфику региона»,— отмечает он.

Госзаказчики в дорожной отрасли последние годы сталкиваются с проблемами из-за отсутствия установленных расценок на отдельные виды работ, говорит президент ассоциации «Содружество эксплуатирующих организаций» Алексей Амелехин. По его мнению, это в том числе привело к снижению рентабельности предприятий дорожной отрасли до 1,5–4% и банкротству ряда из них. Создание аналитического инструмента, по его мнению, в сфере ценообразования поможет своевременному выявлению не обеспеченных расценками работ и формированию перечня требующих разработки и актуализации сметных норм и нормативов.

В Ассоциации предприятий дорожного комплекса не ответили на запрос, Ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами отказалась от комментариев.

Никита Королев, Арина Барабанова