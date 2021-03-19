Пенсионный фонд возьмет пособия на себя

В мае этого года Минтруд планирует начать эксперимент по передаче ряда функций региональных органов соцзащиты местным отделениям Пенсионного фонда. В течение семи месяцев отделения фонда в семи пилотных регионах будут сами предоставлять 11 видов региональных социальных пособий. Заявленные цели — облегчение получения мер социальной поддержки гражданами и снижение нагрузки на органы соцзащиты на местах. Задуманный пилотный проект Минтруда станет следующим этапом централизации и консолидации системы социальной поддержки в России.

Минтруд намерен запустить пилотный проект, в рамках которого региональные органы соцзащиты передадут функции назначения и выплаты ряда пособий Пенсионному фонду России (ПФР). Проект постановления правительства об организации такого эксперимента опубликован на regulation.gov.ru.

Как следует из документа, эксперимент будет проведен с мая по декабрь 2021 года. В нем примут участие семь регионов: Калмыкия, Коми, Алтайский край, Астраханская, Калужская, Орловская и Тамбовская области. К проекту при желании могут присоединиться и другие субъекты РФ. В ходе эксперимента правительства регионов заключат с местным отделением ПФР соглашение, предусматривающее передачу полномочий по осуществлению отдельных мер социальной поддержки.

Эксперимент распространится на 11 видов таких мер, находящихся сейчас в ведении регионов. Это ежемесячные пособия ветеранам труда, пособия на оплату проезда, жилого помещения и коммунальных услуг, абонентской платы, выплаты на детей до 18 лет в многодетной семье, на третьих детей возрастом до трех лет, на первого ребенка в возрасте от полутора до трех лет, на детей-инвалидов до 18 лет. Также региональные отделения ПФР будут выдавать сертификаты на региональный материнский капитал.

Как отмечает Минтруд в пояснительной записке к проекту постановления, такая передача позволит облегчить получение мер социальной поддержки и снизит нагрузку на региональные органы соцзащиты. Ведомство уточняет, что эксперимент был предусмотрен Концепцией цифровой и функциональной трансформации социальной сферы. Она, напомним, предполагает перевод системы социальной поддержки в РФ на единую цифровую платформу для объединения данных о мерах поддержки и об их получателях (подробнее см. “Ъ” от 2 марта). Сейчас эти инструменты находятся в ведении Минтруда, ПФР, Фонда соцстраха, а также учреждений медико-социальной экспертизы. Обещано, что к 2025 году «перевод в цифру» позволит оказывать 80% социальных услуг в электронном виде — при сокращении времени их ожидания в два раза и снижении числа необходимых для оформления документов.

Нынешний пилотный проект — это следующий этап консолидации системы социальной поддержки в РФ, которая началась в 2016 году с создания единой государственной информационной системы социального обеспечения. Отметим, что перевод осуществления региональных функций на федеральную инфраструктуру не уникален — схожий по целям проект сейчас реализует и Федеральное казначейство (подробнее см. “Ъ” от 20 октября). В обозримой перспективе этот подход позволит сократить региональные администрации до минимума, сосредоточив исполнение их задач в федеральном центре и оставив субъектам лишь те функции социальной защиты, которые можно выполнять только очно (например, социальный патронаж). В то же время в другой социальной отрасли — в здравоохранении, где также запланировано создание объединенной IT-инфраструктуры, процессы идут несколько иные — пока регионы развивают собственные базы данных о пациентах, об их медицинских картах и о рецептах.

Анастасия Мануйлова