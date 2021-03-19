Следствие растет, Иван Сафронов сидит

Мосгорсуд в четверг признал законным очередное продление сроков содержания в СИЗО Ивану Сафронову. Защита обвиняемого в госизмене бывшего спецкора “Ъ” и советника главы «Роскосмоса» настаивала на его освобождении, отмечая, что суд первой инстанции не учел исключительно положительные данные о его личности, хотя и упомянул о них в решении, а также не дал оценки утверждениям следствия о возможности продолжения Иваном Сафроновым «преступной деятельности» в случае избрания ему иной, не связанной с арестом, меры пресечения. Впрочем, суд снова встал на сторону следователя ФСБ, недавно, кстати, получившего повышение как в звании, так и в должности.

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Ивана Сафронова в Мосгорсуде на решение Лефортовского райсуда, продлившего ему 2 марта срок содержания под стражей, началось с небольшой задержкой, зато весьма эффектно. Вопреки ожиданиям о проведении заседания по видео-конференц-связи из СИЗО «Лефортово», где Иван Сафронов находится с июля прошлого года, его доставили в здание на Богородском Валу. Интересно, что конвоем руководил лично ведущий дело о госизмене (ст. 275 УК РФ) следователь СУ ФСБ Александр Чабан. Самого обвиняемого вели двое вооруженных до зубов спецназовцев в камуфляже цвета хаки с масками на головах. Один из адвокатов Ивана Сафронова, глава правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов пояснил “Ъ”, что это своеобразная «визитная карточка» господина Чабана, с которым он неоднократно пересекался в рамках осуществления защиты обвиняемых по другим громким «шпионским» делам. По его словам, и ранее следователь не доверял конвоирование своим младшим коллегам по следственной бригаде и оперативникам, а всегда сам руководил конвоем из бойцов спецподразделения ФСБ. В частности, даже ученого Виктора Кудрявцева, которому было более 70 лет, порой при доставке в суд сопровождали до пяти бойцов в полной экипировке. Еще одна интересная деталь, касающаяся главного следователя по делу Ивана Сафронова, выяснилась сразу после начала заседания, которое, кстати, уложилось всего в час с учетом перерыва.

Оказалось, что с момента предыдущего появления Александр Чабан получил сразу двойное повышение: к должности следователя по особо важным делам он получил приставку «старший», а на погонах у него прибавилось звездочек — он стал полковником юстиции.

Впрочем, скорее всего, это связано не с вызвавшим огромный общественный резонанс делом Ивана Сафронова, а с другими заслугами следователя. В том числе недавним обвинительным приговором бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, осужденной к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу молдавской разведки. Защита, как сообщал “Ъ”, называет этот приговор построенным на недопустимых доказательствах и предположениях.

Следователь ФСБ Александр Чабан Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Ивана Павлова, заседание апелляционной инстанции по делу Ивана Сафронова прошло без неожиданностей, хотя адвокаты и пытались решить «гуманитарную задачу» по его освобождению. Защита обратила внимание на то, что Лефортовский райсуд, продлевая ему срок содержания под стражей, вынес решение с учетом его личности. «Это звучит как минимум странно, так как в деле имеются только положительные характеристики Ивана, к уголовной ответственности он не привлекался, а за него несколько раз поручились порядка 300 известных людей»,— отметил адвокат, особо подчеркнув, что подобные указания на личность суд обычно делает при аресте ранее судимых фигурантов. Кроме того, как указал господин Павлов, суд также основывался на утверждениях следствия о возможности Ивана Сафронова скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью. «Однако как его преступная деятельность вообще, так и возможность скрыться никак следствием пока не доказана и не обоснована»,— заявил защитник. Впрочем, судье хватило всего 20 минут пребывания в совещательной комнате, чтобы отмести все эти доводы защиты и признать решение Лефортовского райсуда законным и обоснованным. Защитники Ивана Сафронова заявили, что намерены обжаловать его в кассационной инстанции.

При этом, по их словам, в последнее время следствие по делу никакой активности не проявляет, а сам обвиняемый «просто сидит и ждет, что будет дальше».

Они отметили, что в частных беседах со следователем выяснили — тот якобы намерен уже в июне-июле объявить об окончании предварительного расследования и начале ознакомления с материалами в порядке ст. 217 УПК РФ. Впрочем, Иван Павлов настроен скептически и не исключает возможности, что срок как следствия, так и ареста журналиста будет продлен свыше года. Напомним, что по особо тяжким преступлениям, к которым и относится госизмена, закон предусматривает срок содержания в СИЗО в рамках предварительного следствия до 18 месяцев.

«Хотя мы не думаем, что в деле появится что-то новое, все экспертизы уже проведены, и почти все уже понятно»,— заявил “Ъ” Иван Павлов, отметив, что он не может разглашать информацию в силу секретности и подписки о неразглашении.





Но сразу особо подчеркнул, что, и по его мнению, и по мнению Ивана Сафронова, которые уже были высказаны, само уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью, когда встречи с коллегами посчитали вербовкой, а переписку — передачей секретных данных. По его словам, речи о тайных встречах журналиста со шпионами или общении с носителями гостайны не идет, а защита намерена доказать, что вся фигурировавшая в общении Ивана с друзьями информация поступала из открытых источников. При этом он отметил, что сам ход следствия, включая появление секретного свидетеля с не подлежащими проверке утверждениями, как в деле Карины Цуркан, был предсказуем. Вместе с тем господин Павлов выразил озабоченность тем, что затягивание следствия приводит к тому, что интерес к самому делу в обществе пропадает, а это на руку ФСБ. «Иван все-таки молодой мужчина с запасом сил, по-прежнему бодр и держится нормально, хотя “Лефортово” не оздоравливает…» — заключил господин Павлов.

Сергей Сергеев