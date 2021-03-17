У Михаила Абызова наступила Тоскана

Представители Следственного комитета России (СКР) обратились к властям Италии с запросом о помощи в аресте имущества находящегося под следствием бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Расследование в отношении якобы создавшего оргпреступное сообщество и похитившего с сообщниками многомиллиардные суммы экс-чиновника завершено еще полгода назад, но сейчас следователи сообщили об обнаружении на Апеннинах двух шикарных вилл, оформленных на аффилированную с господином Абызовым фирму и на его сына. По оценке следствия, уже арестовавшего эти особняки через российский суд, стоимость недвижимости составляет порядка 2 млрд руб., которые также могут пойти в доход государства вслед за 32,5 млрд руб. активов Михаила Абызова, ранее изъятыми по решению Гагаринского суда. Это решение адвокаты экс-чиновника, отрицающего свою вину, пытаются обжаловать как необоснованное.

О новом повороте в скандальном уголовном деле экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова в среду сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она напомнила, что сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел ведомства продолжают процесс ознакомления Михаила Абызова и 11 его предполагаемых подельников с материалами их уголовного дела по обвинению в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании денег, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, 159, 174 и 289 УК РФ).

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Как сообщал “Ъ”, об окончании предварительного следствия стало известно еще в августе прошлого года. Было очевидно, что изучение более 400 томов дела наверняка займет немало времени. Однако больших сюрпризов от этой рутинной процедуры никто не ожидал. Внимание было приковано скорее к процессу в Гагаринском райсуде столицы, куда Генпрокуратура, наблюдавшая в порядке надзора за ходом расследования дела Михаила Абызова, обратилась с иском об изъятии у него активов и якобы находившихся под его контролем пяти кипрских офшоров на 32,5 млрд руб. По мнению надзорного ведомства, придя на госслужбу, министр продолжал тайно управлять ими, проводил сделки в обход установленных законом запретов и т. д. Как рассказывал “Ъ”, прошлой осенью суд в рекордно коротком процессе обратил в доход государства рекордную сумму, после чего, казалось, в уголовном деле Михаила Абызова поставлена точка, по крайней мере до утверждения прокуратурой обвинительного заключения по его делу и передачи материалов для рассмотрения в суд по существу.

Однако, как оказалось, нашлось и другое имущество экс-министра, которое ранее не заметили прокуроры. По словам госпожи Петренко, «следствие продолжает принимать меры к установлению имущества обвиняемых для его ареста с целью последующего возмещения ущерба потерпевшей стороне, которой заявлены гражданские иски, а также обеспечения исполнения приговора». «В ходе международного сотрудничества с компетентными органами Италии при содействии посольства Итальянской Республики получены сведения о наличии в этой стране большого количества имущества, фактически принадлежащего обвиняемому (Михаилу Абызову.— “Ъ”)»,— сообщила официальный представитель СКР. По ее словам, выяснилось, что именно бывший министр «Открытого правительства» является конечным бенефициаром еще одного кипрского офшора — Andulil Enterprises Limited, владеющего 100% акций итальянской компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l. На нее оформлена вилла с одноименным называнием. Как особо подчеркивают в СКР, это «большой имущественный комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья».

По данным следствия, до покупки виллы структурами господина Абызова там располагался «отель премиум-класса».

Особо отмечается, что сам комплекс окружен сельскохозяйственными угодьями, а для работы на них и обслуживания самой виллы и прилегающих построек подразумевается наличие прислуги и наемного персонала.

«Фактически денежные средства, похищенные обвиняемым в Российской Федерации, были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику государства—члена Европейского союза»,— заявила Светлана Петренко. Она также добавила, что вторая найденная на Апеннинах вилла оформлена на сына Михаила Абызова. По ее словам, по ходатайству СКР на эту недвижимость примерной стоимостью около 2 млрд руб. российским судом уже наложен арест. Кроме того, СКР обратился в «компетентные органы Итальянской Республики» с запросом о правовой помощи для ареста имущества за рубежом. Когда это произошло, в СКР не уточнили, но отметили, что «с Михаилом Абызовым был составлен соответствующий протокол о наложении ареста на имущество, находящееся в Италии».

Между тем один из адвокатов экс-министра заявил “Ъ”, что пока не в курсе новой истории с арестом имущества, оговорившись, что сам сейчас находится вне пределов Москвы, но обещал уточнить информацию после консультаций с коллегами.

При этом он пояснил, что решение Гагаринского райсуда об изъятии активов господина Абызова обжаловано. По его словам, сначала произошла заминка из-за процессуальных моментов, что стало причиной формального возврата жалобы, однако потом недочеты были устранены. И уже в апреле в Мосгорсуде должно состояться первое заседание апелляционной инстанции.

Стоит отметить, что, несмотря на не самые простые отношения между Россией и многими европейскими странами, оказание правовой помощи между правоохранительными органами налажено достаточно четко. То же самое можно сказать и о решениях судов, которые принимаются к исполнению зарубежными инстанциями. И в случае если не будет обнаружено какой-либо откровенной политической подоплеки, каковой в деле Михаила Абызова не усматривается, нет каких-либо причин ожидать отказа итальянской стороны наложить арест на обнаруженную на территории ее страны недвижимость.

Сергей Сергеев