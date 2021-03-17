Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF), сообщается на сайте российского организации. Решение связано с запретом Всемирного антидопингового агентства (WADA) российским чиновникам занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях. Господин Третьяк является депутатом Госдумы.

«В IIHF пришло предписание CAS — о том, что я должен выйти из числа членов Совета международной федерации. Сегодня я написал заявление и после многолетней работы в Совете вышел из него добровольно. В IIHF многие убеждены, что вердикт WADA и CAS неправильный. Но он не оспаривается»,— приводятся слова господина Третьяка в сообщении.

Владислав Третьяк продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене, отмечается в материале. На освободившееся место в совете IIHF российская федерация выдвинет двукратного призера Олимпийских игр и финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

Напомним, CAS в декабре 2020 года подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA санкций из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лабораторией. Российским спортсменам два года разрешено выступать на всех крупных соревнованиях в нейтральном статусе, в России на тот же срок запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры.

О решении CAS и позициях сторон — в материале “Ъ” «РУСАДА захотелось правовой определенности».