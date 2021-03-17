Samsung перенес выпуск нового Galaxy Note из-за нехватки микрочипов

Генеральный директор Samsung Electronics Донг Джин Ко заявил в ходе собрания акционеров компании, что корейский производитель отказался от выпуска в нынешнем году новой модели флагманского смартфона Galaxy Note. Причиной тому стала острая нехватка полупроводников на мировом рынке и постоянные перебои с поставками, сообщает Bloomberg. Релиз новой модели перенесен на следующий год, причем конкретных сроков ее выпуска в компании назвать пока не могут.

При том, что Samsung является одним из мировых лидеров в сфере выпуска микрочипов, компания заявила, что дефицит полупроводников негативно скажется на финансовых показателях производителя уже в следующем квартале. А Galaxy Note — один из самых дорогих смартфонов, выпускаемых южнокорейской компанией. На его долю в прошлом году пришлось около 5% продаж, а доля от выручки была еще больше, учитывая стоимость модели.

«Наблюдается серьезный дисбаланс между спросом и предложением чипов в ИТ-секторе во всем мире,— заявил господин Ко.— Несмотря на сложную обстановку, наши руководители встречаются с партнерами за рубежом, чтобы решить эти проблемы. Однако нельзя сказать, что проблема дефицита решена на 100%».

Серия Galaxy Note20 поступила в продажу в августе 2020 года. В ноябре СМИ писали, что Samsung планирует вовсе отказаться от этой линейки.

Кирилл Сарханянц