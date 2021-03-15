Выдача потребкредитов в Краснодарском крае снизилась за год на 12,5%

В феврале текущего года банки Кубани выдали населению 44,69 тыс. потребительских кредитов. Это на 12,5% меньше, чем в феврале 2019 года (была 51 тыс. кредитов), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Тем не менее, Краснодарский край остается одним из лидеров в России по числу выданных потребкредитов, занимая третью строчку рейтинга после Москвы (61,2 тыс.; -6,5%) и Московской области (52,5 тыс.; -9,3%). В целом по России в феврале 2021 года было выдано 1,15 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (было – 1,30 млн кредитов).

Гендиректор НБКИ Александр Викулин утверждает, что определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга. «Если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался бы весьма существенным», - резюмировал эксперт.

Дмитрий Михеенко