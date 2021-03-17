Российский софт могут вывести из-под налога на прибыль

Правительство рассматривает предложение по включению расходов на внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ, вошедший в проект второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Проект направили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Помимо расходов на ПО в налоговый вычет предлагается включить траты на программно-аппаратные комплексы и компьютерное оборудование, представленное в едином реестре российских программ и едином реестре российской радиоэлектронной продукции.

«Детали применения будут дорабатываться, в том числе в части принятия соответствующих нормативных актов на уровне субъектов РФ,— цитирует газета сообщение пресс-службы господина Чернышенко.— В настоящий момент в концепции данного мероприятия не указаны ограничения по потенциальным компаниям-участникам, на которые этот налоговый вычет может распространяться».

Ставка налога на прибыль для российских ИТ-компаний уже снижена с 20% до 3%. Закон об особых ставках для отрасли подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2020 года. Вчера, 16 марта, правительство представило первые семь проектов, для которых может быть использован особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций.