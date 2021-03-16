Несколько IT-проектов МТС и «Яндекса» могут получить особый правовой режим

Правительство представило первые семь проектов, для которых может быть использован особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций. На законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумой, обратили внимание «Интерфакс» и РБК.

Особый правовой статус планируется распространить на:

инициативу по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины (МТС);

проект о дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи (МТС);

проект по коммерческому использованию беспилотного наземного транспорта — высокоавтоматизированных транспортных средств («Яндекса»);

проекта сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающих доставку грузов от 0,1 кг до 500 кг (Фонд перспективных исследований);

проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта (ассоциация «Национальная база медицинских знаний»);

проект сервиса для МСБ по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных (некоммерческая организация «Ассоциация больших данных»);

проект исследований рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт (ООО «Дата матрикс»).

Законопроект вносит ряд исключений в действующее законодательств о связи, о безопасности дорожного движения, в Воздушный кодекс, о персональных данных и позволяет делать правовые изъятия для определенных цифровых инновационных проектов.

Станут ли особые правовые режимы основой цифровизации — в материале “Ъ” «Зыбучие песочницы».