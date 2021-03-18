Натуральные инвестиции

Повестки в области изменения климата, сохранения биоразнообразия и восстановления экосистем сближаются все теснее. Международные организации, включая ООН, чаще говорят о «природных» решениях проблемы изменения климата, а корпорации инвестируют в сохранение и восстановление экосистем с целью поглощения СО2. Для российского углеродоемкого бизнеса, которому сложно дается снижение парниковых эмиссий в основной деятельности, такие проекты могли бы стать панацеей. В силу новизны рынка компании пока возлагают основные надежды на реализацию «лесных» проектов в рамках Парижского климатического соглашения, хотя экономически обоснованный потенциал таких вложений гораздо шире.

Текущих обязательств по снижению выбросов парниковых газов (ПГ) странами Парижского климатического соглашения (ПС) не хватает для достижения его общей цели — сдерживания повышения глобальной температуры на планете на 1,5°С к 2030 году. По данным ООН, совокупные климатические обязательства стран к 2030 году снижают выбросы лишь на 0,7% по сравнению с 1990-м при необходимом сокращении на 45%. На этом фоне наряду с планами стран и корпораций снижать выбросы ПГ, инвестировать в энергоэффективность и ВИЭ все более важным становится сохранение и восстановление природных экосистем, в том числе с целью повышения их способности поглощать СО2. Этот подход назван nature-based solutions и в переводе Международного союза охраны природы звучит как «природные решения — мероприятия по сохранению и восстановлению природных или преобразованных экосистем и устойчивому управлению ими, которые эффективно и адаптивно решают социальные проблемы, обеспечивая одновременно выгоды для благосостояния людей и для биоразнообразия».

Новый доклад Программы ООН по окружающей среде «Примирение с природой» связывает три важнейшие экологические проблемы — изменение климата, утрату биоразнообразия и загрязнения между собой — с проблемами развития. ООН рекомендует учитывать «природный капитал» при принятии решений и включить оценку изменения его стоимости в экономические показатели, установить цену на углерод, постепенно отказаться от неэкологичных субсидий, сместить налоги с производства и работников на использование ресурсов и создание отходов. Великобритания намерена предложить «природные решения» в качестве одной из центральных тем следующей конференции ООН по климату, которая пройдет в ноябре в Глазго.

Доклад аналитиков Всемирного экономического форума (ВЭФ) и McKinsey, вышедший в январе, подчеркивает важность Natural Climate Solutions (NCS, инвестиции в сохранение и восстановление экосистем для поглощения углерода) и для достижения климатических целей до 2030 года (см. график). Один из выводов доклада: государства пока слишком мало инвестируют в экосистемы, необходимо стимулировать соответствующие частные вложения. NCS уже вызывает интерес компаний, в том числе в форме вложений в сохранение или восстановление экосистем, повышение биоразнообразия, сохранение водных ресурсов. Так, Amazon вкладывает $10 млн в восстановление 1,6 млн га леса в США, Nestle инвестирует в программы лесовосстановления в Гане и Кот-д`Ивуаре, Walmart планирует восстановить около 20 млн га сельскохозяйственных земель и поддерживать программы восстановления биоразнообразия на площади 2,5 млн кв. км. Unilever и PepsiCo поставили отдельные цели по инвестициям в экосистемы, развивая в том числе адресные программы поддержки фермеров. По данным отчета, сейчас инвестиции в NCS представляют примерно 40% от общего объема приобретенных углеродных единиц на добровольных рынках (в 2010-м их доля составляла 5%). «Инвестиции в сохранение биоразнообразия и ценных экосистем — в мегатренде. Недавно это были локальные истории, теперь сюда приходят серьезные игроки, увеличивается количество инструментов: от компенсаций фермерам за сохранение эксосистем или поддержания почв в здоровом состоянии до восстановления и сохранения лесов»,— говорят эксперты Европейского института леса.

В Morgan Stanley прогнозируют рост важности проектов NCS для регуляторов и корпораций, заявляя, что ежегодно биоразнообразие на планете приносит «общественные блага» человечеству в $125–140 трлн, что в полтора раза больше мирового ВВП. Аналитики компании Earth Security, которая помогает бизнесам инвестировать в природный капитал, отмечают, что без оценки рисков потери биоразнообразия и разрушения экосистем многие компании, особенно из сектора агробизнеса, могут обнаружить часть своих активов обесцененными, как и компании, инвестирующие в добычу ископаемого топлива.

В последние месяцы появились новые широкомасштабные отраслевые инициативы, такие, как, например, Альянс инвестиций в природный капитал (Natural Capital Investment Alliance; под патронажем принца Уэльского, включает в себя среди прочего фонд по управлению активами HSBC), призванный мобилизовать инвестиции в размере $10 млрд до 2022 года в природные проекты, €14 млн из которых направят на крупнейший проект лесовосстановления в мире — Великую зеленую стену в Африке. «Вопросы биоразнообразия начинают играть для финансового сектора такую же роль, как вопросы климатических инвестиций пять лет назад»,— отмечают аналитики BNP Paribas Asset Management.

Рынки ожидают и «природные облигации», доходы от которых будут направлены на финансирование «природных решений» климатической проблемы. Исследователи из Finance for Biodiversity совместно с Всемирным банком, США, Китаем и ЕС уже обсуждают потенциальные проекты выпуска «природных облигаций» развивающимися странами, благодаря которым те могут списать часть своих международных долгов — первыми странами в этом списке могут стать Пакистан и Уругвай.

В России многие из идей, связанных с «природными решениями», являются новыми и пока даже не обсуждаются в политической и бизнес-среде. По мнению координатора проектов Лесной программы WWF России Дарьи Луговой, для РФ наиболее актуальными направлениями в этой области являются предотвращение пожаров, сохранение малонарушенных лесов на определенных территориях на фоне интенсификации лесного хозяйства на соседних территориях, а также легализация и поддержание лесов на заброшенных сельхозтерриториях.

Российские компании также рассматривают пока лишь проекты в области лесовосстановления, надеясь, видимо, что реализация лесных проектов поможет им компенсировать углеродный след и идти в зачет даже в случае введения в ЕС трансграничного углеродного регулирования. РФ надеется на их включение в новый механизм устойчивого развития, разрабатываемый в рамках ПС. «Наибольшим потенциалом обладают: облесение на лесных и сельхозземлях, создание карбоновых полигонов и ферм, внедрение практик интенсификации лесопользования, защита лесного фонда от пожаров и вредителей — они представляются наиболее эффективными с экономической точки зрения»,— говорят в комитете РСПП по климатической политике и углеродному регулированию. По оценкам КПМГ, потенциал таких проектов составляет до 500 млн тонн СО2-эквивалента ежегодно, что равно четверти всех антропогенных выбросов парниковых газов в РФ.

В ВЭФе и McKinsey полагают, что потенциал «природных» инвестиций в России с высокой экономической целесообразностью (когда отдача на вложенные средства будет приносить наибольший экономический результат) — около 3% мирового рынка. Для сравнения: соответствующая доля США составляет 3%, Финляндии — 1%, Демократической Республики Конго — 5%, Бразилии и Индонезии — по 15%. Как наиболее перспективные направления подобных инвестиций в РФ авторы исследования выделяют восстановление болот, сохранение и создание новых лесов на сельхозтерриториях (включая защитные лесополосы), а также восстановление поглощающих способностей почв через засевание защитными культурами.

Так как сектор находится в начальной стадии развития, вероятнее всего, не все решения и технологии выживут или будут признаны экономически приемлемыми или экологически устойчивыми. Например, довольно много научных споров возникает вокруг различных методик восстановления почв (с целью увеличения поглощения СО2) и выпуска «почвенно-углеродных единиц». Критику исследователей вызывают и не проверенные многолетним опытом «карбоновые фермы» или регенеративные методы в сельском хозяйстве, которые, в частности, предполагают засевание полей защитными (покровными) культурами или отказ от вспахивания. При этом директор Института глобального климата и экологии им. академика Ю. А. Израэля Анна Романовская называет препонами для частных «лесных» проектов в РФ непроработанность нормативной базы (в том числе вопросов оформления этих площадей и их верификация) и неопределенность признания их результатов на международном уровне.

Ангелина Давыдова